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Se ha liberado a cuatro mujeres

Cae una organización criminal destinada a la explotación sexual de mujeres en Córdoba y Cáceres

A las víctimas se las traía engañadas a España y se les obligaba a prostituirse durante los siete días de la semana 24 horas al día. Además, se les obligaba a aceptar todo tipo de prácticas sexuales.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Al menos nueve detenidos en una operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Córdoba y Cáceres. La Policía ha explicado en una nota que las víctimas eran mujeres de origen sudamericano a las que obligaban a prostituirse todos los días de la semana durante 24 horas.

El cabecilla de la organización criminal, que está entre los detenidos, es de nacionalidad brasileña. Al menos cuatro mujeres habrían sido liberadas y se habría detectado otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. Al parecer la investigación nace con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista.

A las víctimas se las traía a España engañadas y se las mantenía en condiciones muy precarias. Se las amenazaba y vejaba a la vez que se les obligaba a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas. Las tarifas y servicios eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior y tenían prohibido salir sin previa autorización de los responsables de la organización. Si las víctimas no generaban los ingresos suficientes para la organización entonces se intercambiaban entre los establecimientos y seguían así explotándolas.

Se han registrado tres pisos y un establecimiento de Córdoba, y un segundo en Cáceres, donde se ha intervenido 28.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.

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