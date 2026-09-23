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Noticias de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Alertas activadas ante un nuevo posible asalto masivo desde Marruecos cuando Pedro Sánchez cambia el tono de su discurso
Pedro Sánchez cambia el tono
Pedro Sánchez reconoce que "el sistema de fronteras" de Marruecos "falló". Un cambio de tono que llega en plena crisis en Ceuta. Lo ha hecho en EE.UU., en una entrevista en la que el presidente ha pedido a Marruecos "respuestas y acciones".
Alerta ante un nuevo posible asalto en Ceuta
Se incrementa la supervisión en las fronteras ante movimientos, sobre todo, de subsaharianos. Hay militares desplegados ya en Benzú. Además, el Gobieno refuerza la vigilancia con drones y helicópteros. También más controles en la frontera de Marruecos. El objetivo, evitar la entrada masiva que se produjo a finales de julio.
A Zapatero le queda un día
El plazo que el juez le dio a Zapatero se acaba. Falta un día para que pueda justificar ante Calama el origen de las joyas. The Objective dice que el expresidente habría pedido documentación a la casa real marroquí porque parte de esas joyas fueron un regalo de ésta.
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Delcy busca a Sánchez
Es una de las imágenes más comentadas de la asamblea de la ONU. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela buscando a Pedro Sánchez. Él reacciona serio al principio, tras su teléfono y luego ya cuelga para saludarle. Una escena, una foto con la que no estará muy contento el presidente del Gobierno.
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