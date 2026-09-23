Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Alertas activadas ante un nuevo posible asalto masivo desde Marruecos cuando Pedro Sánchez cambia el tono de su discurso

Pedro Sánchez cambia el tono

Pedro Sánchez reconoce que "el sistema de fronteras" de Marruecos "falló". Un cambio de tono que llega en plena crisis en Ceuta. Lo ha hecho en EE.UU., en una entrevista en la que el presidente ha pedido a Marruecos "respuestas y acciones".

Alerta ante un nuevo posible asalto en Ceuta

Se incrementa la supervisión en las fronteras ante movimientos, sobre todo, de subsaharianos. Hay militares desplegados ya en Benzú. Además, el Gobieno refuerza la vigilancia con drones y helicópteros. También más controles en la frontera de Marruecos. El objetivo, evitar la entrada masiva que se produjo a finales de julio.

A Zapatero le queda un día

El plazo que el juez le dio a Zapatero se acaba. Falta un día para que pueda justificar ante Calama el origen de las joyas. The Objective dice que el expresidente habría pedido documentación a la casa real marroquí porque parte de esas joyas fueron un regalo de ésta.

Delcy busca a Sánchez

Es una de las imágenes más comentadas de la asamblea de la ONU. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela buscando a Pedro Sánchez. Él reacciona serio al principio, tras su teléfono y luego ya cuelga para saludarle. Una escena, una foto con la que no estará muy contento el presidente del Gobierno.

Una fiesta ilegal lleva tres días sin dejar dormir a los vecinos de Collserola, Barcelona

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Los antidisturbios cargan contra los vecinos que intentan paralizar el desahucio de Maricarmen en Madrid

VÍDEO: El tenso momento en el que los antidisturbios cargan contra los vecinos que intentan frenar el desahucio de Maricarmen en Retiro, Madrid

Intentan frenar el desahucio de Mari Carmen

Cargas policiales contra los manifestantes que intentan evitar el desahucio de Maricarmen

Imagen de archivo de bomberos
Barcelona

Un incendio en una residencia de L'Ametlla del Vallès deja un muerto, 71 afectados y 11 hospitalizados

Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?

Tres heridos por la caída de un falso techo de la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona
Cataluña

Tres heridos por la caída de un falso techo en la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona

Los afectados han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron.

Antena 3 Noticias
Barcelona

Una fiesta ilegal lleva tres días sin dejar dormir a los vecinos de Collserola, Barcelona

Los vecinos denuncian que el alto volumen de la música que no les deja dormir.

Imagen de archivo de un teléfono móvil

El peligro de compartir fotos de tus hijos en redes sociales: cómo funciona el ‘sharenting’ y qué riesgos tiene

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Julia Cejudo, la notaria más joven de España

Julia Cejudo, la notaria más joven de España con 23 años: "Quiero ayudar a todas las personas que lo necesiten"

Publicidad