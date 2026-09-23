Vídeo | Las palabras de Maricarmen momentos antes de ser desahuciada a los 87 años: "He vivido aquí 71 años y no me quiero ir"

"He vivido aquí 71 años y no me quiero ir". Es el desgarro de Maricarmen, una mujer de 87 años que este miércoles ha sido desahuciada de la vivienda de Madrid en la que ha pasado prácticamente toda su vida. Un proceso que ella misma ha resumido con otra frase: "He vivido 7 años con una daga detrás de la nuca".

El cuarto intento de desahucio

Desde primera hora, vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas se han concentrado ante el inmueble para tratar de impedir el lanzamiento. La Policía ha acordonado la zona y se han vivido momentos de tensión durante el operativo.

Era el cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio cambió de manos. Maricarmen pagaba 500 euros mensuales por la vivienda y su defensa había tratado de alcanzar un acuerdo que le permitiera permanecer en ella.

Sin acuerdo para evitar el desalojo

Entre las alternativas planteadas estaba la oferta de una donante anónima para asumir parte del nuevo alquiler. La defensa también solicitó un aplazamiento por razones humanitarias, pero las propuestas fueron rechazadas por la propiedad, según la abogada de Maricarmen.

Finalmente, el desahucio se ha ejecutado y Maricarmen ha abandonado la que había sido su casa durante más de siete décadas.

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