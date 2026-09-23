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Encuentran 2,8 kilogramos de cocaína y 4.300 pastillas para la disfunción eréctil en dos trasteros de Asturias

Se trata de la mayor incautación de fármacos para la disfunción eréctil en la región. Se ha decretado el ingreso en prisión del detenido.

Sustancias incautadas en los dos trasteros de Asturias

Sustancias incautadas en los dos trasteros de Asturias Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Fueron varias informaciones anónimas las que hicieron encender las alertas que se salda con la detención de un hombre en Asturias acusado de un delito contra la salud pública.

Las investigaciones se centraron alrededor de dos trasteros situados uno en Lugones y otro en Oviedo. En los registros se incautaron diversos envoltorios con cocaína que arrojaban un peso total de 2,8 kilos, una pequeña cantidad de MDMA, útiles para la manipulación y venta de las sustancias y 4.300 pastillas para la disfunción eréctil. Se trata de la mayor incautación de fármacos para la disfunción eréctil en la región.

Como antes de proceder al registro había que tener certeza de que hubiese sustancias ilegales se pidió que participase la Unidad de Guías Caninos que señalaron de forma "clara e inequívoca" las puertas de ambos trasteros.

La investigación sigue abierta y no se descarta la implicación de otras personas. Una vez que se acreditó la comisión de un delito se detuvo al sospechoso siendo puesto a disposición del Tribunal de Instancia decretándose después su ingreso en prisión.

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