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Se van de cena y cuando vuelven a su hotel en Santander les han robado todas sus pertenencias

Aunque parezca una historia de película es real y se ha saldado con un detenido.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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¿Te imaginas irte de vacaciones, salir a cenar una noche, y que cuando regreses a tu hotel hayan desaparecido tus pertenencias? Parece algo de película, pero es real y ha ocurrido en España.

Fue a eso de las 22:00 horas del pasado miércoles cuando tres huéspedes de un céntrico hotel de Santander regresaron de una cena y se encontraron con su habitación "completamente revuelta", señala Europa Press. Estaban abolutamente seguros de que habían dejado "perfectamente cerrada" la habitación, por lo que decidieron dar parte al personal de recepción de inmediato. Les faltaban diversos efectos, como documentación personal, tarjetas bancarias, en torno a 200 euros en metálico, las llaves de un vehículo de alquiler y dos maletas.

La empleada del hotel no dudó en avisar al 091, por lo que una dotación acudió al lugar para entrevistarse con las víctimas y la recepcionista, que dijo a los agentes que, cuando los huéspedes le comunicaron lo sucedido, recordó haber visto a una persona sospechosa. Relató una descripción a los policías, que a su vez la trasladaron a las patrullas que estaban buscando al presunto autor.

Estos agentes se unieron al dispositivo de búsqueda tras fonalizar las gestiones pertinentes en el establecimiento y poco después localizaron en las inmediaciones del hotel a un hombre cuyas características coincidían con las facilitadas. Este, al ser consciente de la presencia policial, salió huyendo, aunque le interceptaron.

Le detuvieron

En un registro superficial le localizaron 200 euros en efectivo en un bolsillo del pantalón, lo que, unido a su intento de huida y la coincidencia con la descripción, les llevó a detenerle.

La práctica de diligencias constató la presunta participación del detenido en el robo y que los efectos sustraídos podrían hallarse en el domicilio de éste, ubicado cerca del hotel. De esta forma, el registro de la vivienda se produjo el día 17 y en ella se encontraron las dos maletas con todo su contenido, excepto dos juegos de auriculares y la llave del vehículo, que posteriormente fueron devueltas a sus propietarias.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

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