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Girona

Un hombre de 47 años resulta herido crítico tras explotar un depósito de gas en un hotel de Vilanova de la Muga

El segundo herido, de 74 años, fue evacuado en estado leve al Hospital Trueta de Girona.

Imagen del hotel afectado

Imagen del hotel afectado @bombers

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Grave suceso durante la madrugada de este miércoles en Vilanova de la Muga (Girona). Se ha producido una explosión de gas en un hotel dejando dos heridos, uno de ellos de gravedad, a quien han trasladado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El segundo herido, de 74 años, fue evacuado en estado leve al Hospital Trueta de Girona. La explosión ha afectado a un depósito de gas ubicado en el exterior del hotel, habilitado en una masía, informan los Bombers.

Los hechos tuvieron lugar a eso de las 2:18 horas, y hasta nueve dotaciones terrestres de los Bombers se desplazaron hasta el lugar.

Revisan el interior de la finca

En paralelo, los Bombers de la Generalitat realizaron una revisión del interior de la finca para garantizar que no quedara nadie dentro y "tan solo" había un perro, que fue rescatado sano y salvo.

También se llevó a cabo la extinción del fuego, que afectó a varias estancias del hotel, y ventilaron la zona de la planta baja, en la que se había acumulado una bolsa de gas.

Debido a la gran afectación en varias zonas del hotel, dejaron la instalación precintada. De la misma forma, los Bomberos revisaron el tejado de una casa vecina, afectada por el impacto de las proyecciones de la explosión, pero en este caso descartaron ningún tipo de afectación.

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