Indignación ante la presencia de ratas en zonas como Cardiología o la cocina del Hospital Puerta del Mar de Cádiz

Ratas en un hospital. Aunque es, seguramente, lo último que esperaríamos encontrar en un centro sanitario, hay pacientes que se han tenido que enfrentar a ello, igual que los sanitarios que denuncian que no se trata de un hecho aislado, sino recurrente desde hace un año en el Puerta del Mar de Cádiz, destaca 'La Voz del Sur'.

El sindicato ya habría presentado un escrito tras la detección de ratas en diferentes zonas del hospital Puerta del Mar de Cádiz, como la sala de espera de Medicina Nuclear. Sin embargo, la situación se repitió hace unos días.

La rata se le subió hasta la cara

En la madrugada del viernes, un roedor de grandes dimensiones se habría dejado ver en una habitación de la tercera planta de Cardiología en la que un paciente recién operado se encontraba recuperándose en reposo. "El hombre recién intervenido de cardiología se sentó llorando muy nervioso. Y la mujer, que era la que lo acompañaba, a la que se le subió la rata hasta la cara también. Están muy afectados", comparte el delegado de UGT David Fernández con el citado medio. La familia ya habría presentado una reclamación formal en el hospital.

Una rata en la cocina

A principios de verano también se registraron incidencias, por las que UGT se dirigió ala dirección del hospital. En esta ocasión, Fernández recuerda que una rata apareció en la zona de cocina y a consecuencia una trabajadora tuvo un accidente. "Una compañera de cocina había tenido un percance a posteriori de la aparición de la rata y ella alegaba que estaba muy nerviosa después de haber visto ese roedor. Resultó herida con unas quemaduras con el contenido de una cacerola y lo reclamó como un accidente laboral producto de los nervios de aquel suceso", recuerda.

Según detalla el delegado sindical al medio, el hospital respondió el 11 de agosto asegurando que se habían puesto en marcha las medidas correspondientes. "Y bueno, pues a la vista está que no es suficiente o no se han puesto en marcha o no son suficientes. Eso está claro. Da miedo y es un fallo muy grave", mantiene.

Sanidad alega "un hecho puntual"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se está trabajando en solucionar la aparición de ratas en este centro hospitalario, un hecho que habría obligado al cierre temporal de dos salas mientras se realizan tareas de mantenimiento. Consideran que la situación se debe a "un hecho puntual".

"Todos sabemos que puede ocurrir, lo importante es que se haya respondido ya a ese hecho puntual", ha declarado Sanz a los medios de comunicación, cuestionando que esto coincida con el anuncio un día antes de la aprobación de 50 millones de euros por parte de la Junta para el expediente de contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción del segundo hospital en terrenos cedidos por Zona Franca en la capital gaditana.