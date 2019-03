"El día anterior estaba conmigo de compras. No intentaba suicidarse"

Hace unos días sucedía en Madrid un hecho que ha dado la vuelta al mundo y del que se han hecho eco decenas de diarios internacionales. Un hombre caía mareado a las vías del metro de Madrid, cuando un policía fuera de servicio saltaba a las vías para rescatarle, segundos antes de que el metro pasara.

El policía que protagonizó esta heróica historia ha hablado para Espejo Público, donde ha asegurado que "no se siente ni mucho menos un héroe". "No espero nada a cambio, hice lo que tenía que hacer aunque, evidentemente no lo pensé. Si lo piensas, no lo haces", afirma el joven, que entró en el cuerpo de Policía hace tan solo dos meses.

También ha hablado para Espejo Público el amigo del joven rescatado, que asegura que es una locura afirmar que intentaba suicidarse: "Hace unos días estaba conmigo de compras, comprándose una braga y unos guantes para el invierno, es una locura decir que intentaba suicidarse, fue un accidente".