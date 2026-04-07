Detienen por segunda vez a un médico en Las Palmas tras presuntamente violar a 10 mujeres

La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por presuntamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por motivos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han advertido de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el cual ha ordenado su detención, según indica la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años y perteneciente al Servicio Canario de la Salud, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

Dos víctimas lo denunciaron en febrero

Anteriormente ya había sido detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos de sus pacientes. Por ello, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, señalan fuentes cercanas al caso. Además de la detención del facultativo, la Policía ha llevado a cabo un registro de su domicilio en la capital de la isla donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, informan las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas aseguraron haber sufrido tocamientos y comportamientos sexuales durante las consultas médicas de urgencias. La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de ser facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estas agresiones.

Una niña es presuntamente agredida sexualmente por un amigo de sus padres

Otro episodio de agresión sexual ha tenido lugar en Castellón. Unos padres le pidieron a un amigo que cuidara de sus hijos porque de manera repentina tenían que salir de casa. Este amigo, el presunto agresor, accedió y se quedó a cargo de los dos menores de un matrimonio amigo en su domicilio de Castellón. Había total confianza y nada hacía sospechar que fuera actuar contra la pequeña.

Cuando la pareja volvió a casa se encontró con una escena que los dejó sin palabras. Su amigo estaba con los pantalones bajados y la niña sin ropa. Él les dijo que le estaba poniendo el pijama a la menor de 6 años.

Tras escuchar a su hija, los padres no dudaron en denunciar. El presunto agresor sexual fue detenido por la policía nacional de Castellón y puesto a disposición judicial.

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