Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Quedan en libertad dos hermanos que fueron descubiertos in fraganti por la policía cometiendo una agresión sexual en Valencia

La Policía Nacional confirma que sorprendieron a un individuo cometiendo una agresión sexual. Estaba en el interior del vehículo junto a su hermano. Ambos han quedado en libertad, al no interponer la mujer una denuncia, tal y como se recoge en el código penal.

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

La Policía Nacional confirma que sorprendieron a un individuo cometiendo una agresión sexual | EUROPAPRESS

Publicidad

Once y media de la noche, todo ocurre en un descampado en el barrio de Malilla, en Valencia. Un vecino da la voz de alarma, llama al 091 y explica que dos hombres están violando a una mujer en el interior de un vehículo.

Cuando llegan los agentes descubren a uno de los individuos “in fraganti”, cometiendo la agresión sexual. En ese momento, los dos hermanos, de 56 y 71 años quedan detenidos y pasan a disposición judicial.

La Justicia les ha dejado en libertad

Según ha confirmado a Antena 3 Noticias fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia, titular de la plaza número 1 de esa sección, ha acordado la libertad de los dos hermanos. Una decisión que se ha tomado "tras decretar el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito, después de que la supuesta víctima no haya interpuesto la correspondiente denuncia, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual, conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal".

Ese artículo 191 del Código Penal establece textualmente lo siguiente: "Artículo 191.1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Oleada de robos en un pueblo de Valladolid: "Nos han quitado unos 40.000 o 50.000"

Una mujer en un pueblo de Valladolid

Publicidad

Sociedad

Aula de un colegio

Alumnos de un instituto de Jerez crean una app contra el acoso escolar: "No mires para otro lado"

Imagen de archivo del interior de un coche.

Más controles en menos tiempo: la nueva normativa de la DGT que afecta a mayores de 65 y 70 años

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

Quedan en libertad dos hermanos que fueron descubiertos in fraganti por la policía cometiendo una agresión sexual en Valencia

Imagen de la Ertzaintza
País Vasco

Detenido por apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja delante de sus cuatro hijos en Vizcaya

El sacerdote José Luis Galán acude a declarar a la Audiencia Provincial de Toledo
Abuso sexual

José Luis Galán, el sacerdote condenado a ocho años de cárcel por abusos sexuales que continúa cobrando su sueldo

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 6 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 6 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 6 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Metro de Barcelona

Un apuñalado y trece detenidos tras una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Imagen de Benidorm

Se derrumba parte del techo de un hotel en Benidorm: siete personas han resultado heridas

Archivo - Imagen de archivo ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo

Muere un hombre al incendiarse su piso en Puig-reig

Publicidad