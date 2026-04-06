Quedan en libertad dos hermanos que fueron descubiertos in fraganti por la policía cometiendo una agresión sexual en Valencia

Once y media de la noche, todo ocurre en un descampado en el barrio de Malilla, en Valencia. Un vecino da la voz de alarma, llama al 091 y explica que dos hombres están violando a una mujer en el interior de un vehículo.

Cuando llegan los agentes descubren a uno de los individuos “in fraganti”, cometiendo la agresión sexual. En ese momento, los dos hermanos, de 56 y 71 años quedan detenidos y pasan a disposición judicial.

La Justicia les ha dejado en libertad

Según ha confirmado a Antena 3 Noticias fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia, titular de la plaza número 1 de esa sección, ha acordado la libertad de los dos hermanos. Una decisión que se ha tomado "tras decretar el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito, después de que la supuesta víctima no haya interpuesto la correspondiente denuncia, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual, conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal".

Ese artículo 191 del Código Penal establece textualmente lo siguiente: "Artículo 191.1. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.