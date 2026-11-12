Detienen a un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un varón de unos 40 años como presunto autor del asesinato de su expareja, de 30 años. Se investigan los hechos como un nuevo posible caso de violencia machista.

Los hechos han tenido lugar este jueves en la calle Francisco Eriz, en las instalaciones abandonadas junto a un campo de fútbol, en el barrio de Jove. Sobre las 15:40 horas es cuando presuntamente el hombre habría apuñalado a su exmujer. Primero, a las puertas del vestuario y después en el interior de las instalaciones.

Las mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa e incluso una orden de alejamiento, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima. La Policía Nacional ya está realizando las primeras pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que se ha cometido el crimen, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha informado de que está recabando datos del asesinato. La delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, se ha desplazado a Gijón para informarse de lo ocurrido junto a autoridades locales y autonómicas.

Intervención particular de la Policía Portuaria

Se desplazaron hasta el lugar varios efectivos de la Policía Nacional y Portuaria. Asimismo, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), quien se ha hecho cargo de la investigación. La Policía Portuaria acudió porque dichos terrenos de campo de fútbol, de la misma manera que antiguas escuelas, están en suelo portuario y dependen de esta Autoridad.

A falta de la confirmación de este caso, la cifra de feminicidios consumados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Tras conocerse este posible caso de violencia machista, la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha decidido cancelar el acto de campaña que estaba previsto para esta tarde en el Langreo en el que iba a participar Adriana Lastra, la cabeza de lista al Congreso por Asturias, junto al líder de los socialistas asturianos y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

016 y otros medios de asistencia

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Todas estas vías pueden ser activadas tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.