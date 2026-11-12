Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia machista

Detienen a un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja

La Policía nacional ha detenido a un hombre de alrededor de 40 años por apuñalar mortalmente a su expareja y atacarla con arma blanca en el cuello y abdomen.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Alba M. Cirera
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un varón de unos 40 años como presunto autor del asesinato de su expareja, de 30 años. Se investigan los hechos como un nuevo posible caso de violencia machista.

Los hechos han tenido lugar este jueves en la calle Francisco Eriz, en las instalaciones abandonadas junto a un campo de fútbol, en el barrio de Jove. Sobre las 15:40 horas es cuando presuntamente el hombre habría apuñalado a su exmujer. Primero, a las puertas del vestuario y después en el interior de las instalaciones.

Las mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa e incluso una orden de alejamiento, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima. La Policía Nacional ya está realizando las primeras pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que se ha cometido el crimen, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha informado de que está recabando datos del asesinato. La delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, se ha desplazado a Gijón para informarse de lo ocurrido junto a autoridades locales y autonómicas.

Intervención particular de la Policía Portuaria

Se desplazaron hasta el lugar varios efectivos de la Policía Nacional y Portuaria. Asimismo, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), quien se ha hecho cargo de la investigación. La Policía Portuaria acudió porque dichos terrenos de campo de fútbol, de la misma manera que antiguas escuelas, están en suelo portuario y dependen de esta Autoridad.

A falta de la confirmación de este caso, la cifra de feminicidios consumados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Tras conocerse este posible caso de violencia machista, la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha decidido cancelar el acto de campaña que estaba previsto para esta tarde en el Langreo en el que iba a participar Adriana Lastra, la cabeza de lista al Congreso por Asturias, junto al líder de los socialistas asturianos y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

016 y otros medios de asistencia

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Todas estas vías pueden ser activadas tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Vídeo: Un grupo de piquetes increpa a un anciano hasta conseguir que abandone una cafetería

Imagen del grupo de piquetes

Publicidad

Sociedad

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detienen a un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja

Récord de población en España

España bate su récord de población y roza ya los 50 millones de habitantes

Antena 3 Noticias
Barcelona

Escaparates rotos y saqueos en varios comercios de Barcelona tras los disturbios en la huelga general

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años
Vigo

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

Migrantes llegando a El Hierro en un cayuco
CANARIAS

El Hierro continúa recibiendo cayucos en medio de la borrasca de viento y oleaje

Desde la madrugada del martes a miércoles llegaron a la isla 332 migrantes a bordo de cuatro embarcaciones

Cordón policial en Sevilla por una mochila sospechosa
AVISO DE BOMBA

La Policía acordona la avenida de la Constitución de Sevilla por posible riesgo de explosivos

La Policía ha acordonado la zona de la Avenida de la Constitución y los Tedax han puesto en marcha el dispositivo habitual en los casos de aviso de bomba.

Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

cARGAS POLICIALES

Así acabó la noche de la huelga general en algunos puntos de España: disparos, explosivos y cargas policiales

Ryan Gosling

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Publicidad