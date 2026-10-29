Matan de un disparo a un paciente ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta, ocurrida esta madrugada en el centro hospitalario. La víctima había resultado herida en un tiroteo en Salou a mediados de octubre y había pasado de la UCI a planta.

Según la información disponible, los servicios de emergencias han recibido el aviso poco después de las tres de la madrugada. Varias patrullas de los Mossos se han desplazado hasta el hospital, donde el hombre ha resultado gravemente herido por arma de fuego. Los sanitarios han intentado salvarle la vida, pero finalmente ha fallecido.

El paciente permanecía ingresado desde el tiroteo registrado en Salou a mediados de octubre, que, según las informaciones iniciales, estaría relacionado con un asunto de drogas. Durante su estancia hospitalaria, había pasado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a planta.

De acuerdo con los datos disponibles, el hombre había contado con custodia policial durante su estancia en la UCI, aunque esta no se mantenía tras su traslado a planta. Por ahora, no han trascendido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre cómo se ha producido el acceso del autor al hospital.La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido. Según la información facilitada, la policía ha desplegado un operativo para tratar de localizar al responsable de los disparos.

El suceso ha generado preocupación entre los profesionales del centro sanitario. Desde el ámbito sindical se reclama que se investiguen las circunstancias de lo ocurrido y se evalúen las medidas de seguridad del hospital, especialmente para esclarecer cómo ha podido producirse un ataque de estas características durante la madrugada.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a los profesionales sanitarios afectados por lo sucedido. Por su parte, la consellera de Salut, Olga Pané ha explicado ante los medios, que la pareja del fallecido se encontraba junto a él en la habitación en el momento de los hechos y que los servicios de seguridad estaban atendiendo otro caso en ese momento que podría tener relación con lo sucedido: "ha sido un hecho inusual y extraordinario y revisaremos los protocolos de seguridad, como hacemos siempre que ocurre un acontecimiento inesperado", ha asegurado.