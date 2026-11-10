El mensaje de los taxistas para localizar al autor del tiroteo y explosión en Oviedo: "¿Alguien recogió a un señor calvo con albornoz de cuadros?"

A primera hora de este martes, los agentes de la Policía Nacional acudían a una vivienda del barrio de la capital asturiana de Villafría por el aviso de un tiroteo que ha dejado a una menor de 17 años herida. Aunque en el edificio también encontraron una mochila, de la cual sospechaban que podría contener un artefacto explosivo.

Tras el hallazgo se dio aviso a la unidad canina a los TEDAX y "para que los vecinos no corriesen peligro lo sacaron a la calle", explica Pedro Aguado, de la Jefatura Superior de la Policia Nacional de Asturias, que añade que "cuando lo estaban manipulando se ha producido una explosión" que se ha saldado con la muerte de un subinspector del grupo de guías caninos y su perro, además de un agente de los TEDAX gravemente herido.

La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para tratar de localizar al presunto autor de los disparos y propietario de la mochila. Los taxistas de la ciudad han difundido un mensaje para dar con el responsable del suceso, al cual describen como un hombre sexagenario, calvo y con albornoz de cuadros: "Alguno recogió está mañana a las 7:30 de la mañana, a un señor de unos 65 años, calvo, con albornoz de cuadros, en la zona de Rafael Arrusti? Póngase en contracto inmediato con Central".

El presunto autor, que ya ha sido identificado y que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista. Un hombre ha explicado a Antena3 Noticias que lo conocía: "Yo siempre le conocí como una persona tranquila".

Momento de la explosión

Cuando los agentes encontraron la mochila, rápidamente dieron el aviso a a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), los cuales valoraron que había que sacar la mochila del rellano a la calle para evitar poner en peligro a los vecinos.

En el momento de manipularla explotó cobrándose la vida de un subinspector de la unidad canina, así como al perro, y ha dejado herido muy grave a un especialista de los Tedax que ha perdido una pierna siendo sido intervenido de urgencia en el HUCA, donde se encuentra "estable dentro de la gravedad".

El Ayuntamiento de Oviedo va a decretar dos días de luto, este martes y miércoles, en señal de duelo, mientras que el parlamento asturiano se ha sumado con un minuto de silencio por parte de los diputados al término de la sesión plenaria.

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