Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Día de resaca por la huelga general del 11 de noviembre y es hora de hacer balance. Para los sindicatos la jornada de paro ha sido un "éxito", mientras que para la CEOE, para el PP y para Vox ha sido un "fracaso". Los paros han tenido seguimientos desiguales, según la región de la que se hable. Los sindicatos indican que en Galicia y País Vasco ha sido donde más respaldo han tenido. Una vez desconvocadas las marchas en todas las ciudades se produjeron disturbios sobre todo en Barcelona y Madrid. El saldo de detenidos oficial es de al menos 75 y 1.044 incidencias en toda España. Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado al menos 39 detenciones, según datos del Ministerio del Interior hasta las 20.00 horas: 15 en Madrid, 11 en Andalucía y 7 en la Comunitat Valenciana.