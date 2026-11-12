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Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 12 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

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Publicado:

Día de resaca por la huelga general del 11 de noviembre y es hora de hacer balance. Para los sindicatos la jornada de paro ha sido un "éxito", mientras que para la CEOE, para el PP y para Vox ha sido un "fracaso". Los paros han tenido seguimientos desiguales, según la región de la que se hable. Los sindicatos indican que en Galicia y País Vasco ha sido donde más respaldo han tenido. Una vez desconvocadas las marchas en todas las ciudades se produjeron disturbios sobre todo en Barcelona y Madrid. El saldo de detenidos oficial es de al menos 75 y 1.044 incidencias en toda España. Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado al menos 39 detenciones, según datos del Ministerio del Interior hasta las 20.00 horas: 15 en Madrid, 11 en Andalucía y 7 en la Comunitat Valenciana.

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Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias hoy, jueves 12 de noviembre de 2026

cARGAS POLICIALES

Así acabó la noche de la huelga general en algunos puntos de España: disparos, explosivos y cargas policiales

Ryan Gosling

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Coche Guardia Civil.
Guadarrama

La Guardia Civil detona una mochila tras un aviso de bomba en un supermercado de Guadarrama, Madrid

Imagen del grupo de piquetes
Huelga general

Vídeo: Un grupo de piquetes increpa a un anciano hasta conseguir que abandone una cafetería

Disturbios en Gran Vía
Huelga

Vídeo: graves disturbios en la Gran Vía de Madrid tras la huelga general

La Policía interviene con cargas contra algunos manifestantes al finalizar una marcha que ha reunido a 60.000 personas, según la Policía Nacional.

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Ceuta

Ceuta, lejos de la normalidad tres meses después de la mayor entrada migratoria: "Se ha convertido en un macroceti"

Los vecinos aseguran que la ciudad no ha recuperado la normalidad. Aún hay siete campamentos de migrantes.

Bomberos de la Diputación de Cáceres han rescatado este miércoles a una familia

Rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria, Cáceres

La Policía bloquea los accesos a Oviedo para localizar al responsable del tiroteo y de la muerte de un agente

La mujer de 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo, sigue detenida sin dar pistas sobre su paradero

Imagen de los disturbios en Barcelona

Quema de contenedores y ataques a comercios tras la manifestación en Barcelona

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