Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

El 12 de noviembre de 1980, nace el actor canadiense Ryan Gosling. Criado en una familia mormona, Gosling alcanzó la fama en Norteamérica con tan solo 13 años gracias a su participación en “The Mickey Mouse Club”; ahí compartió escena con unos muy jóvenes Justin Timberlake, Christina Aguilera y Britney Spears. Pero su ascenso a la celebridad mundial llegó con un papel que rompería los corazones de los espectadores de todo el mundo: su interpretación de Noah Calhoun en “El diario de Noa” (2004).

Su participación equilibrada en superproducciones y películas de corte independiente lo ha consolidado como un actor generacional. En 2006 consiguió su primera nominación al premio Óscar como mejor actor por su actuación en 'Half Nelson', donde interpretó a un profesor adicto al crack que entabla una relación fraternal con una de sus alumnas. Otras de las películas por las que es recordado son: “Drive” (2011), “La La Land” (2016), “Blade Runner 2049” (2017) y “Barbie” (2023).

Un 12 de noviembre, pero de 2018, fallece Stan Lee, el legendario escritor y editor de Marvel. Junto a sus compañeros y dibujantes de “la casa de las ideas”, creó varios de los personajes más icónicos de la cultura pop de la segunda mitad del siglo XX. Entre ellos encontramos a Spider-Man y su galería de villanos, en colaboración con Steve Ditko, o los Cuatro Fantásticos, junto a Jack Kirby. Stan Lee además participó de manera activa en las adaptaciones cinematográficas de los personajes de Marvel; aparecía en casi todas en forma de cameo, como por ejemplo en “X-Men” (2000) o en la trilogía de “Spider-Man” (2002-2007) de Sam Raimi. Su última aparición en la gran pantalla estrenada meses antes de su muerte fue en “Ant-Man and the Wasp” (2018).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de noviembre?

1864.- Comienza la Guerra de la Triple Alianza, Uruguay, Argentina y el Imperio de Brasil luchan en coalición contra Paraguay. El conflicto es el mayor y más sangriento de Latinoamérica.

1900.- Se clausura la Exposición Universal de París, con más de 50 millones de visitas.

1912.- Un anarquista asesina en Madrid al presidente del Consejo de Ministros José Canalejas.

1936.- Se inaugura el puente sobre la bahía de San Francisco (Estados Unidos), el más largo del mundo hasta ese momento.

1984.- Se constituye la European Pressphoto Agency (EPA), la primera agencia de telefotografía europea.

1990.- En el Palacio Imperial de Tokio se celebra la coronación oficial de Akihito como 125 emperador de Japón.

2001.- Los tres ex Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reúnen por última vez en Nueva York a petición de Harrison, que falleció días después.

2009.- Iberia y British Airways aprueban un acuerdo de fusión, del que surge la sociedad empresarial TopCo, uno de los tres mayores grupos aéreos del mundo.

2019.- En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y, de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firman un preacuerdo para un gobierno progresista de coalición entre ambas formaciones, una fórmula inédita en España.

2021.- Médicos del hospital madrileño Gregorio Marañón presentan en España un sistema pionero en el mundo para tratar malformaciones craneofaciales en bebés de menos de un año, mediante la combinación de realidad aumentada, fotografías tridimensionales y navegación quirúrgica.

2024.- El escritor español Álvaro Pombo es galardonado con el Premio Cervantes.

¿Quién nació el 12 de noviembre?

1651.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1929.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1941.- Cristina Peri Rossi, escritora española, origen uruguayo.

1942.- Sharon Olds, poeta estadounidense.

1945.- Neil Young, cantante canadiense.

1982.- Anne Jacqueline Hathaway, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 12 de noviembre?

1956.- Juan Negrín López, científico y político español.

1989.- Dolores Ibárruri, presidenta del PCE.

1994.- Wilma Rudolph, atleta estadounidense.

2007.- Ira Levin, escritor estadounidense.

2020.- Nelly Kaplan, directora francesa.

2021.- Margarita García San Segundo, "Agata Lys", actriz española.

2024.- Roy Haynes, músico estadounidense.

¿Qué se celebra el 12 de noviembre?

Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Neumonía.

Horóscopo del 12 de noviembre

Los nacidos el 12 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre, se celebra san Emiliano de la Cogolla.