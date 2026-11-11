La Guardia Civil detona una mochila tras un aviso de bomba en un supermercado de Guadarrama, Madrid

Un aviso de bomba en un Supercor de Guadarrama ha obligado al desalojo del supermercado, según informa el medio 'Aquí en la Sierra'. Inmediatamente han procedido al desalojo del establecimiento, al igual que dos colegios públicos situados en las inmediaciones han sido desalojados.

Ha tenido lugar en torno a las 16:00 horas. Mientras los agentes esperaban la intervención de los especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX), acompañados por perros especializados en detección de explosivos que determinasen si se trataba de una falsa alarma.

Ante esta situación, los agentes han cortado el acceso a la localidad por la calle de los Escoriales por el aviso de bomba. Las autoridades recorren las calles de Guadarrama pidiendo a los vecinos no acercarse a la zona y respetar el perímetro de seguridad.

Sobre las 20:45 horas, la Guardia Civil ha realizado una detonación controlada de una mochila, según informa el mismo medio. La mochila habría sido localizada junto a la gasolinera Shell y un supermercado del municipio madrileño de Guadarrama, sin confirmación oficial de que contuviese explosivo .

La Guardia Civil continúa inspeccionando la zona, extendiendo el perímetro hasta el Paseo de la Dehesa de los Panes, punto donde, según el medio, también se han recibido otros avisos que siguen investigándose.