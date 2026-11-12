Escaparates rotos y saqueos en varios comercios de Barcelona tras los disturbios en la huelga general

Barcelona registró este miércoles por la tarde varios altercados graves al terminar la manifestación convocada por la huelga general del 11-N. El balance del dispositivo policial deja 52 detenidos, 36 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos, siete de ellos de baja, y 42 incendios en distintos puntos de la ciudad. Así lo han comunicado este jueves la Conselleria de Interior y los responsables policiales durante una comparecencia para informar sobre los incidentes.

Nada más desconvocarse la manifestación, sobre las 19h, varios encapuchados comenzaron a provocar disturbios, lanzar material y quemar objetos. Los datos conocidos permiten analizar el perfil de los supuestos asaltantes: de los 52 arrestados, 46 son mayores de edad: 32 hombres y 14 mujeres. Los otros seis detenidos son menores, todos ellos varones, y la edad media del conjunto de los arrestados es de 24 años. Además, uno de los detenidos adultos y uno de los menores ya habían sido arrestados el pasado 24 de octubre.

Escaparates rotos y saqueos

Los investigados están acusados de distintos delitos, entre ellos lesiones, robos con fuerza y atentado contra la autoridad. Según la versión trasladada por Interior, detrás de los disturbios estarían movimientos radicales y antisistema que habrían aprovechado el final de la movilización para provocar el caos.

Carlos López, manager de la cafetería Amorino en el centro de Barcelona, explica a un equipo de Antena 3 que un grupo de personas pintaron los vidrios del negocio y rompieron el sistema para abrir la puerta. "Son pérdidas económicas", dice, aunque reconoce que la mayor parte de la manifestación transcurrió de forma pacífica, "el resto son vándalos".

Los incidentes estuvieron marcados por el lanzamiento de material pirotécnico de gran potencia y cócteles molotov. Entre los establecimientos atacados figuran tiendas de grandes y conocidas cadenas, contra las que se lanzaron artefactos incendiarios y se destrozaron los escaparates. Los Mossos también han requisado material pirotécnico y cócteles molotov en algunas de las mochilas de los asaltantes.

Unos 30 heridos

Durante la comparecencia se han proyectado imágenes de los enfrentamientos, entre ellas un vídeo en el que se observa cómo varios individuos atacan con pirotecnia a los agentes policiales. Para el dispositivo de seguridad, los Mossos d'Esquadra desplegaron un total de 1.900 efectivos únicamente en Barcelona. Además, se contabilizaron decenas de incendios en diferentes puntos de la capital catalana, entre los que se encuentran la quema de material urbano, bicicletas y objetos de diferente consideración.

Por otro lado, el Servicio de Emergencias Médicas ha realizado un total de 32 asistencias sanitarias. De ellas, 9 han requerido traslado a diferentes centros sanitarios de Barcelona: una persona en estado grave, que ha sido trasladada al Hospital Clínic de Barcelona tras resultar herida en una pelea entre participantes en los altercados.

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