Detienen a dos jóvenes acusados de vaciar cuentas bancarias desde móviles robados en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 19 y 25 años, acusados de participar en una presunta red de estafas bancarias, que habría obtenido cerca de 14.600 euros utilizando teléfonos móviles robados en Barcelona.

Según la investigación policial, los sospechosos accedían a las aplicaciones bancarias instaladas en los dispositivos robados, y realizaban transferencias y pagos mediante Bizum. Para dificultar su identificación, el dinero era enviado a cuentas abiertas a nombre de otras personas.

La policía catalana ya había arrestado el pasado mes de febrero a un tercer implicado, relacionado presuntamente con la creación y activación de las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las víctimas. Las últimas detenciones tuvieron lugar el 14 de mayo en Sant Fost de Campsentelles y Martorell. Los arrestados están investigados por delitos de receptación y varias estafas.

Los investigadores destacan que uno de los principales implicados ya había sido detenido en cinco ocasiones anteriores por hechos similares. El caso continúa abierto y los Mossos no descartan nuevas detenciones relacionadas con la trama.

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Este mismo fin de semana ocurría otro suceso similar también en Barcelona, cuando el conductor de un coche robado embistió a un vehículo de los Mossos d'Esquadra, cuando intentaba cerrarle el paso en una estación de servicio en Badalona. Uno de los agentes efectuó varios disparos disuasorios, sin que ninguna persona resultara herida.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en una gasolinera de la avenida Conflent de Badalona, cuando los Mossos, que iban de paisano y circulaban en un coche camuflado de color negro, comprobaron que un turismo azul robado, ocupado presuntamente por un grupo de 'teloneros', se encontraba en la zona.

Al comprobar que se trataba de un coche robado, los Mossos colocaron su vehículo frente al turismo, cara a cara, para intentar cerrarle el paso cuando ya se encontraba dentro de la gasolinera. Sin embargo, el conductor del coche robado embistió al vehículo policial y lo arrastró hacia atrás. La policía catalana tuvo que usar su arma reglamentaria y efectuar varios disparos, para detener al conductor.

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