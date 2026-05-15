El pago con Bizum llega a los comercios físicos: cómo será y qué ventajas e inconvenientes tiene

Podremos usarlo en cualquier tipo de negocio. Desde el supermercado a la peluquería, la farmacia, el bar o hasta un taxi. A partir del próximo lunes, 18 de mayo, empezará a activarse la posibilidad de pagar con Bizum en cualquier sitio. Es algo que llevan meses facilitando algunos comercios online, pero ahora las tiendas físicas que quieran también podrán sumarse.

Aunque se espera que sea gradual. De hecho todavía sólo algunos bancos han anunciado que lo tendrán disponible. Muchos empresarios nos cuentan que están interesados en implementarlo, pero que aún no han recibido la oferta de su entidad bancaria para hacerlo. Y entre los usuarios hay también muchas dudas. Así que vamos a resolverlas.

¿Cómo se usará?

Lo primero que hay que saber es cómo podremos pagar con Bizum en los comercios físicos. "Aparecerá el número de teléfono por ahí y directamente ya se le enviará, ¿no?", imagina un joven en Bilbao. Pero no, no habrá intercambio de números de teléfono. Tampoco será imprescindible descargarnos ninguna aplicación. Podremos hacerlo entrando en la app de nuestro banco y, siempre que lo tengamos activado, acercar el móvil al datáfono.

Básicamente, para los que ya pagan con el móvil, será exactamente igual. Y si preferimos hacerlo a través del monedero digital sí que habrá que descargarse una nueva app, Bizum Pay, aunque ésta todavía tardará unos días más en estar disponible.

¿Será seguro?

Los expertos dicen que es más seguro que pagar con la tarjeta tradicional. Porque no hay intercambio de datos, ni número pin, nada que pueda facilitar algún tipo de estafa o clonación. Aunque también hay que tener en cuenta algunas cosas. "La transferencia de dinero será instantánea", nos explica Javier Sanz, fundador y CEO del Grupo ADSLZone, "por tanto, no se puede revertir tan fácilmente como sucede con las tarjetas".

¿Tendrán que hacer algo los comerciantes?

Precisamente el hecho de que la transferencia sea inmediata es una de las cosas que más gusta a los pequeños empresarios. "Porque normalmente tardamos entre 24 y 48 horas en ver los pagos en nuestras cuentas", nos dice Joaquín. Este farmacéutico sevillano celebra esta nueva forma de pago: "es una tecnología que utilizamos todos, al final es un pago rápido".

Borja Musons, presidente de la Federación vasca del taxi, nos cuenta que "son muchos los clientes que nos piden pagar con Bizum". Ahora queda por ver qué tipo de comisión tendrá que pagar por el servicio y eso es algo que tendrán que decir los bancos. Aunque se espera que, al eliminar intermediarios, las comisiones sean más bajas.

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