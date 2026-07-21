Efemérides de hoy 21 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 21 de julio?

El 21 de julio de 2007, la editorial británica Bloomsbury pone a la venta 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte', el séptimo y último libro de la serie de literatura fantástica escrita por J. K. Rowling. La expectación por el capítulo final del mago era masiva; miles de seguidores se aglutinaron en los accesos de las librerías que abrirían sus instalaciones a las 00:01 horas de la madrugada. El lanzamiento fue un éxito comercial sin precedentes: en las primeras 24 horas vendió exactamente 11 millones de copias en los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido (8,3 millones y 2,7 millones de ejemplares respectivamente). A pesar de que el mercado hispanohablante tuvo que esperar hasta el 21 de febrero de 2008 para adquirir la traducción oficial al castellano, numerosos lectores en España acudieron esa misma noche a las grandes superficies habilitadas para adquirir los lotes de importación de la versión en inglés.

Un 21 de julio, pero de 1987, sale a la venta 'Appetite for Destruction', el álbum debut de la banda estadounidense Guns N' Roses. Aunque el trabajo catapultó a la banda a la fama internacional, durante los primeros meses desde el lanzamiento pasó casi desapercibido. Su portada original (una pintura que ilustraba a un autómata agrediendo sexualmente a una mujer) generó una gran controversia entre las grandes cadenas de venta de discos, que se negaron a exhibir el producto. Esto obligó al sello Geffen Records, la productora de la banda, a cambiar en el último momento la portada. Estancados en el puesto 182 de la Billboard 200, el fundador de la discográfica, David Geffen, contacto con la MTV para que emitieran el videoclip de “Welcome to the Jungle”. La cadena aceptó difundirlo una única vez a las 04:00 de la madrugada de un domingo; sin embargo, la centralita telefónica colapsó por las llamadas de espectadores exigiendo su reposición, iniciando el ascenso comercial definitivo de la formación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de julio?

1938.- Firma Buenos Aires del Tratado de Paz, Amistad y Límites, que pone fin a la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay.

1960.- Sirima Bandaranaike, elegida jefa del Gobierno de Sri Lanka. Primera mujer en el mundo que encabeza un Gobierno.

1972.- Fallecen 79 personas y 112 heridos al colisionar dos trenes entre las estaciones sevillanas de El Cuervo y Lebrija.

1979.- Severiano Ballesteros gana el primero de sus tres Open Británico.

1985.- Bernard Hinault gana su quinto y último Tour de Francia.

1990.- 'Pink Floyd' escenifica 'The Wall' en la plaza de Potsdam de Berlín, con asistencia de 300.000 personas.

2002.- WorldCom se declara en bancarrota, la segunda más grande en EE. UU. tras Lehman Brothers, por un fraude contable de 11.000 millones de dólares.

2008.- Detienen a Radovan Karadzic, exlíder de los serbios de Bosnia y uno de los criminales de guerra más buscados.

2011.- El Congreso de los Diputados español aprueba la reforma que eleva la jubilación a los 67 años.

2018.- Pablo Casado, elegido presidente del Partido Popular.

2022.- Pedro Sánchez renueva el PSOE con la salida de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, a la que sucede María Jesús Montero.

¿Quién nació el 21 de julio?

1858.- María Cristina de Habsburgo, reina de España.

1899.- Ernest Hemingway, escritor estadounidense.

1917.- Emilio Romero, periodista español.

1951.- Robin Williams, actor norteamericano.

1956.- Michael Connelly, escritor estadounidense.

1981.- Anthony 'Romeo Santos', cantante estadounidense de bachata.

2000.- Erling Haaland, futbolista noruego.

¿Quién murió el 21 de julio?

1872.- Ángel Iturbide, príncipe mexicano.

1992.- José Manuel Ibar, 'Urtain', boxeador español.

1998.- Alan Shepard, primer astronauta estadounidense en viajar al espacio.

2004.- Jerry Goldsmith, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2010.- Luis Corvalán, comunista chileno.

2016.- Luc Hoffman, conservacionista suizo.

2023.- Marta Chávarri, socialité española.

¿Qué se celebra el 21 de julio?

Hoy, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Gazpacho.

Horóscopo del 21 de julio

Los nacidos el 21 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 21 de julio

Hoy, 21 de julio, se celebra santa Julia y los santos Daniel, Lorenzo de Brindisi y Zótico.