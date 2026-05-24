Detenido un hombre por encerrar a sus tres compañeros con un candado y amenazarlos con una navaja en Mallorca

El pasado martes, 19 de mayo, la Policía Local de Palma (Mallorca) ha detenido a un hombre de 63 años por, supuestamente, encerrar con un candado a sus tres compañeros del piso tras amenazarles con una navaja. Los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas, en una vivienda ubicada en la calle Biniali.

El 092 recibió un aviso que alertaba sobre un incidente con arma blanca. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) se desplazó al edificio.

Supuesto robo y llaves por la ventana

Los agentes no obtuvieron respuesta en los telefonillos, por lo que observaron que un hombre se asomaba por una ventana del domicilio y les lanzaba un manojo de llaves mientras les hablaba en inglés. Los efectivos policiales utilizaron las llaves para abrir el portal y la puerta del domicilio, donde fueron recibidos por otro hombre.

Cuando los oficiales interrogaron al hombre, este admitió que acababa de mantener una fuerte discusión con el propietario del piso por un supuesto robo ocurrido en el interior de su habitación. Según él, tres de sus compañeros de piso habían salido en defensa del propietario.

Cuando este abandonó el domicilio, comenzó a golpear con una navaja las puertas de las habitaciones en las que se habían refugiado los inquilinos. Ante la negativa de las víctimas a salir, colocó nuevos candados en las puertas desde el exterior y las dejó encerradas.

El detenido permitió el acceso al interior de la vivienda a los policías, quienes le pidieron las llaves para liberar a los tres afectados. Dos de las víctimas se encontraban encerradas en la habitación que compartían. La tercera estaba retenida en un cuarto individual.

Amenazados y encerrados

Los afectados explicaron que se habían refugiado en las habitaciones por miedo a las amenazas y que, al intentar salir tiempo después, comprobaron que estaban encerrados y no podían abandonar el inmueble, por lo que alertaron a la Policía por teléfono.

Tras liberar a las víctimas, los agentes detuvieron al sospechoso, un hombre de 63 años y nacionalidad española, como presunto autor de los delitos de coacciones, amenazas y daños leves.

Durante la intervención, el arrestado mantuvo una actitud desafiante y aseguró a los agentes que había pasado 14 años en prisión, advirtiendo además que cuando regresara al piso "las cosas no iban a acabar así".

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