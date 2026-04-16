Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Detenido en Vélez-Málaga por tirar a su pareja de una moto en marcha

La víctima, que viajaba como acompañante, fue auxiliada por vecinos antes de ser trasladada al hospital, donde permanece en observación.

Imagen de una carretera

Imagen de una carreteraPixabay

Publicidad

Rocío Luque
Publicado:

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Vélez-Málaga tras agredir presuntamente a su pareja mientras circulaban en motocicleta, provocando que la mujer cayera a la calzada. Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 18:00 horas en la calle Juan Barranquero, en una zona céntrica de la localidad.

Según fuentes cercanas al caso, la víctima viajaba como acompañante cuando el conductor, su pareja, le propinó un codazo en plena marcha. El golpe hizo que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al asfalto, quedando tendida en la vía pública, mientras el hombre continuaba circulando con el vehículo de dos ruedas.

Varios vecinos que se encontraban en la zona acudieron rápidamente en su auxilio y le prestaron una primera atención hasta la llegada de los servicios de emergencia. La intervención ciudadana resultó clave en los primeros momentos tras el suceso.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde permanece en observación a la espera de que se determine el alcance de las lesiones sufridas. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su estado de salud.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, agentes de la Policía Local procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: "O entrábamos o se ahogaba"

Un joven de Mundaka rescata a un surfista atrapado en la corriente: "O entrábamos o se ahogaba"

Publicidad

Sociedad

Imagen de una carretera

Detenido en Vélez-Málaga por tirar a su pareja de una moto en marcha

Silvia Guerrero, madre de Juan, con las firmas recogidas.

Familias de jóvenes asesinados piden un endurecimiento de la Ley del Menor: "Actúan con una madurez aterradora"

Los guardias civiles con la pequeña

Reanimación in extremis: dos guardias civiles fuera de servicio salvan a una bebé en parada cardíaca en Murcia

Pasillo de hospital
Listas de espera

Crecen las listas de espera: 853.509 personas esperan una intervención quirúrgica

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil
Madrid

La Guardia Civil analiza dos armas blancas halladas en Villanueva de la Cañada

Comedor escolar
ALIMENTACIÓN

Entra en vigor el nuevo decreto en los comedores escolares: esto es lo que se comerá a partir de este jueves

Los menús escolares se despiden de los fritos, de los procesados y del azúcar. La nueva ley obliga a incluir más fruta, verdura y pescado.

Condenada por llamar "puto negro" a un niño al que amenazó con "cortarle los huevos" en Burgos
Burgos

Condenada a prisión por llamar "puto negro" a un niño al que amenazó con "cortarle los huevos" en Burgos

La Audiencia Provincial de Burgos la ha condenado a 16 meses de prisión, al pago de 2.070 euros en multas y una indemnización de 2.000 euros.

Ejemplar de tiburón blanco

Un médico alicantino pierde una pierna al ser atacado por un tiburón durante su luna de miel en Maldivas

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 16 de abril de 2026

Imagen del acceso al zulo

Las imágenes del zulo oculto en la casa del principal sospechoso del caso Esther López que reactivan la investigación

Publicidad