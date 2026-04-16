Detenido en Vélez-Málaga por tirar a su pareja de una moto en marcha

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Vélez-Málaga tras agredir presuntamente a su pareja mientras circulaban en motocicleta, provocando que la mujer cayera a la calzada. Los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 18:00 horas en la calle Juan Barranquero, en una zona céntrica de la localidad.

Según fuentes cercanas al caso, la víctima viajaba como acompañante cuando el conductor, su pareja, le propinó un codazo en plena marcha. El golpe hizo que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al asfalto, quedando tendida en la vía pública, mientras el hombre continuaba circulando con el vehículo de dos ruedas.

Varios vecinos que se encontraban en la zona acudieron rápidamente en su auxilio y le prestaron una primera atención hasta la llegada de los servicios de emergencia. La intervención ciudadana resultó clave en los primeros momentos tras el suceso.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde permanece en observación a la espera de que se determine el alcance de las lesiones sufridas. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su estado de salud.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, agentes de la Policía Local procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los hechos. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

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