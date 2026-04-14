El hijo de la mujer asesinada a machetazos en Córdoba: "La Justicia no hace nada, que mi madre no sea una más"

Este lunes, un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber matado a machetazos a su expareja, una mujer de 64 años, en el portal de su casa en el barrio de la Fuensanta de Córdoba. El varón tenía una orden de alejamiento sobre ella. Fue una vecina quien dio la voz de alarma sobre el fatídico suceso alertando de que había visto a un hombre apuñalando a una mujer en el pasillo del edificio. Tras cometer el crimen, el presunto asesino se atrincheró en la vivienda e inundó de gas pimenta el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia. Esta escena provocó gran tensión en el barrio.

Tanto el presunto asesino como la víctima vivían en el mismo edificio, en diferentes pisos, a pesar de la orden de alejamiento vigente. La víctima, de 64 años, estaba dentro del sistema VioGen en riesgo medio. El pasado sábado, el presunto asesino ya había sido arrestado por agredirla y puesto en libertad.

Una concentración llena de dolor

"Que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo"

Los hijos de la fallecida han asistido a una concentración donde no ha sido posible contener el dolor y la indignación por este nuevo caso de violencia machista. "La Justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas, así que por favor vamos a apoyar más a las mujeres, que al menos el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo, que no sea una mujer más ni un conteo más por favor", pedía angustiado Alejandro, el hijo de la víctima.

El asesinato ocurrió a eso de las 09:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa el mismo día en el que el agresor y la víctima estaban citados en el juzgado.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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