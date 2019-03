Detenido el presunto autor del triple crimen de Don Benito

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a José Sánchez Mauriño como presunto autor del triple asesinato cometido el pasado 17 de marzo en un club de alterne de la localidad extremeña de Don Benito, en el que tres personas murieron a causa de un tiroteo, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.



Sánchez Mauriño, que se encontraba en busca y captura tras supuestamente abatir a tres personas con una escopeta, provocando su muerte, ha sido arrestado por los agentes esta madrugada, después de que el pasado 18 de marzo apareciera en las proximidades del Hospital de San Antonio de la localidad el vehículo supuestamente utilizado por el autor.



El tiroteo tuvo lugar el 17 de marzo a las 22.30 horas de la noche en el club de alterne Tabarín, contiguo al centro de rehabilitación de drogodependientes 'Tu paz es posible', a unos dos kilómetros del casco urbano de Don Benito, en la carretera Don Benito-Miajadas. En él murieron dos de los toxicómanos que se encontraban en las zonas aledañas al local y uno de los camareros del club de alterne.



La Policía Nacional detuvo el mismo día del suceso al acompañante del presunto autor de los crímenes, que quedó en libertad tras prestar declaración y que, según su abogado, José Manuel Domínguez, no participó "en ningún momento en nada" y que no tuvo "ninguna responsabilidad" en lo ocurrido.



Tal y como aseguró Domínguez, su cliente consiguió quitar la pistola al presunto autor, quien entonces se fue a por la escopeta con la que se produjeron los crímenes, tras lo cual huyó "despavorido" al no poder hacer nada.



De igual modo, el letrado destacó que fue su cliente quien se entregó a la Policía ya que al huir del lugar de los hechos paró a una patrulla y les informó de lo que estaba ocurriendo en el Club Tabarín. Por ello se montó en el vehículo policial y fue detenido con posterioridad.



El delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, indicó el pasado 19 de marzo que "al parecer" la "tesis que más fuerza cobra" en el triple crimen en un club de alterne de Don Benito es una disputa sobre el pago de "los servicios que se le habían prestado" al supuesto autor de los disparos mortales.