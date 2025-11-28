El detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años también habría abusado de su pareja

El pasado miércoles se activó el protocolo de agresión sexual a una menor en un hospital de Palma al que asistió una mujer con su hija menor de 9 años, después de que esta relatara episodios de violencia sexual por parte de su tío, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del cuerpo policial comenzó una investigación para esclarecer los hechos que sucedieron en el centro educativo de la niña después de unas charlas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N.

Tras escuchar el contenido de la charla, la niña reveló una situación de violencia sexual que llevaba sufriendo durante varios años. Posteriormente, el equipo directivo del centro se lo comunicó a su madre, que no era consciente de ello hasta ese momento.

Como ha indicado el cuerpo policial, las prácticas sexuales ocurrieron en el domicilio familiar, en los momentos de ausencia de su madre, que el tío de la menor aprovechaba para abusar sexualmente de ella.

El tío también abusaba de su pareja

Los investigadores de la UFAM también han descubierto que la tía de la niña y pareja del presunto agresor también habría sufrido malos tratos en varias ocasiones por parte del hombre.

Los malos tratos que el familiar ejercía eran tanto físicos como psíquicos contra la mujer. En consecuencia, el presunto responsable de los malos tratos hacia su mujer y las agresiones sexuales a la menor ha sido arrestado por la Policía Nacional en Palma.

Agredió sexualmente a su hija de 3 años y envió fotos a otro hombre

Hace tan sólo unos días, se dio a conocer un suceso similar. La Audiencia Provincial de Huelva condenó a 34 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su hija de tres años, tomar fotos del momento y enviárselas a una tercera persona con la que quería mantener relaciones sexuales, llegando incluso a proponer la participación de la menor.

La sentencia considera al hombre autor de varios delitos como agresión sexual con acceso carnal a una menor, promoción de la prostitución de menores y elaboración y difusión de pornografía infantil.

La ONU advierte

La ONU ha compartido datos alarmantes en 2025: cada día, 137 mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas o familiares e informan de que 263 millones de mujeres han sufrido violencia sexual por parte de un familiar, un amigo o un desconocido.