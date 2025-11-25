El padre de la niña que murió tras un tratamiento dental en Alzira rompe su silencio: "Estamos desolados, no podemos más"

Hace unos días, conocíamos la noticia de la muerte de una menor de 6 años en Alzira tras someterse a un tratamiento dental en una clínica privada. La menor fallecida ingresó en urgencias en parada cardiorrespiratoria después de haber sido atendida en la clínica dental esa misma mañana. El padre de la menor fallecida ha roto su silencio sobre lo ocurrido.

Poco antes, otra niña de cuatro años que también resultó afectada, había ingresado en el hospital. Fue atendida en la misma clínica privada, presentando episodios de fiebre, vómitos y somnolencia. Esta menor quedó ingresada en el hospital. Tras conseguir estabilizarla, los médicos valoraron su estado y decidieron trasladarla en SAMU a la UCI pediátrica (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde quedó hospitalizada.

El padre de la menor rompe su silencio

Aunque hasta el momento la familia no se había pronunciado ante el fatal suceso, ahora ha sido el padre quien ha decidido hablar. En una breve conversación telefónica con 'Levante-EMV', el hombre ha señalado que "estamos desolados". Además, ha explicado que "estamos en tratamiento psicológico, no podemos más", dejando ver el dolor que ha provocado en la familia la repentina pérdida de la pequeña.

Suspensión cautelar de la actividad de la clínica

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer lo ocurrido. Además, se ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental que atendió a las dos menores.

Sin autorización para anestesiar

Entre los datos conocidos sobre el caso, según ha confirmado la Consellería de Sanidad, la clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor. Especifican que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología", y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".