Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Clínica dental

El padre de la niña que murió tras un tratamiento dental en Alzira rompe su silencio: "Estamos desolados, no podemos más"

En una conversación telefónica con 'Levante-EMV', el hombre ha señalado que "estamos desolados".

Dentista

DentistaPixabay

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Hace unos días, conocíamos la noticia de la muerte de una menor de 6 años en Alzira tras someterse a un tratamiento dental en una clínica privada. La menor fallecida ingresó en urgencias en parada cardiorrespiratoria después de haber sido atendida en la clínica dental esa misma mañana. El padre de la menor fallecida ha roto su silencio sobre lo ocurrido.

Poco antes, otra niña de cuatro años que también resultó afectada, había ingresado en el hospital. Fue atendida en la misma clínica privada, presentando episodios de fiebre, vómitos y somnolencia. Esta menor quedó ingresada en el hospital. Tras conseguir estabilizarla, los médicos valoraron su estado y decidieron trasladarla en SAMU a la UCI pediátrica (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde quedó hospitalizada.

El padre de la menor rompe su silencio

Aunque hasta el momento la familia no se había pronunciado ante el fatal suceso, ahora ha sido el padre quien ha decidido hablar. En una breve conversación telefónica con 'Levante-EMV', el hombre ha señalado que "estamos desolados". Además, ha explicado que "estamos en tratamiento psicológico, no podemos más", dejando ver el dolor que ha provocado en la familia la repentina pérdida de la pequeña.

Suspensión cautelar de la actividad de la clínica

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer lo ocurrido. Además, se ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental que atendió a las dos menores.

Sin autorización para anestesiar

Entre los datos conocidos sobre el caso, según ha confirmado la Consellería de Sanidad, la clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor. Especifican que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología", y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Hasta 38 mujeres han sido asesinadas este año, según cifras del Ministerio de Igualdad

Víctimas de violencia de género reivindican más medidas: "Siento desprotección para mí y para mis niños"

Ambulancia del 112 Andalucía.

Mueren 4 personas de una misma familia por inhalación de gas en una vivienda de Torrox, Málaga

Clotilde, desaparecida en Lalín (Pontevedra)

Ocho días sin pistas sobre el paradero de Clotilde, desaparecida en Lalín (Pontevedra)

Varios niños inmigrantes
Canarias

Abandona a su hijo para que sea tutelado como menor no acompañado en Tenerife e intenta huir

Richard y Alejandra Gere
Solidario

Richard Gere: "La gente sin hogar no es invisible. Es voluntariamente ignorada"

Dentista
Clínica dental

El padre de la niña que murió tras un tratamiento dental en Alzira rompe su silencio: "Estamos desolados, no podemos más"

En una conversación telefónica con 'Levante-EMV', el hombre ha señalado que "estamos desolados".

La historia de superación de un joven marroquí que llegó en los bajos de un camión y ahora es policía local de Sevilla
Superación

La historia de superación de un joven marroquí que llegó en los bajos de un camión y ahora es policía local de Sevilla

La trayectoria de Marouane Chhayby, un ejemplo de cómo la constancia puede transformar una vida. Llegó a España en los bajos de un camión y con el tiempo se ha preparado y ahora es policía local de Sevilla

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

Detenido un hombre después de haber retenido a su mujer en casa 4 meses en Corbera

Imagen de una baliza de emergencia.

Estos son los vehículos exentos de usar la baliza V16 Conectada a partir de 2026

Radares

Así es el radar más largo de España de 33 kilómetros; descubre dónde está

Publicidad