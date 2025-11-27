Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una niña de 9 años desvela agresiones sexuales por parte de su tío en un acto de su colegio por el 25N

El tío de la menor de 29 años ha sido detenido acusado de haberla agredido sexualmente.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Ángela Clemente
Publicado:

Un joven de 29 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agredir sexualmente a su sobrina de 9. La niña verbalizó lo que estaba sufriendo en un acto que su colegio organizó por el 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Palma.

El miércoles, la madre acudió al hospital de Son Espases, centro sanitario que alertó al juzgado de guardia tras el examen que un pediatra de urgencias practicó a la menor, según ha avanzado este jueves el diario 'Última Hora' y han confirmado a EFE fuentes policiales.

El citado medio precisa que lo que la menor contó es que su tío la había agredido sexualmente de forma repetida desde el pasado verano. Lo hizo cuando terminó el acto del 25N en el centro educativo donde cursa sus estudios. Con esto, los docentes contactaron de manera inmediata con los padres.

Al día siguiente, la madre fue a Son Espases donde, una vez se realizó la revisión de la menor, se activó el protocolo correspondiente y se informó a la Policía Nacional de que la progenitora de la menor pretendía denunciar. Los Agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) mantienen abierta una investigación con el fin de aclarar los hechos, que de momento se ha saldado con la detención del tío de la menor acusado de haberla agredido sexualmente.

Agredió sexualmente a su hija de 3 años y envió fotos a otro hombre

Hace tan solo unos días, se conocía un suceso similar. Se trata de la noticia de que la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 34 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su hija de tres años, hacer fotos del momento y enviárselas a una tercera persona con la que quería mantener relaciones sexuales, llegando incluso a proponer que participara la menor.

La sentencia considera al hombre autor de varios delitos como agresión sexual con acceso carnal a una menor de cuatro años, promoción de la prostitución de menores y elaboración y difusión de pornografía infantil.

