Encuentran un cadáver en descomposición en el Camino de Los Monjes en Marbella

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que apareciera este jueves un cadáver, en avanzado estado de descomposición, en el Camino de Los Monjes, en Marbella (Málaga).

Un senderista fue quien dio el aviso a Emergencias 112 Andalucía sobre las 18.00 horas de que había hallado un cuerpo sin vida en un paraje natural de la localidad malagueña. De forma inmediata, el servicio de Emergencias avisó a los bomberos, a Policía Local y la Policía Nacional y se activó el protocolo judicial para el levantamiento de cadáver.

Apareció en un paraje de difícil acceso

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar el cadáver y confirmar las circunstancias de la muerte. El cadáver se encontraba en descomposición en un paraje natural de difícil acceso ubicado en un sendero de la Ruta de los Monjes, en una zona conocida como Mina de Buenavista. Por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos.

