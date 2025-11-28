Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

“Salía ardiendo, en llamas, estaba todo quemado, sin pelo, sin cejas”, es un testigo del incendio que ha calcinado por completo una nave industrial en Caldes de Montbui, en Barcelona. Él y un compañero han socorrido a uno de los tres trabajadores heridos en el fuego: “Hemos apagado las llamas con las manos”. Sobre las 7:00 horas, una fuerte explosión ha sorprendido a todo el polígono industrial La Borda del municipio.

La deflagración provenía de "Tractament de Subproductes Industrials," una empresa de reciclaje de productos químicos, que empieza a arder con mucha virulencia. El material que hay en el interior, altamente inflamable, quema con virulencia “los aerosoles salen disparados como proyectiles y llegan hasta la carretera”, nos cuenta el trabajador. Parece que la explosión se produce en una máquina que estaban manipulando los tres empleados que resultan heridos. “Estábamos dentro a las 7.10 y se ha escuchado explosión muy fuerte, nuestra pared ha salido volando”.

"Parecía un infierno", aseguran los testigos

“Parecía un infierno”, nos cuenta un testigo del incendio. Una gran llamarada y una gran columna de humo negra es visible a muchos kilómetros de distancia y el teléfono de emergencia empieza a recibir llamadas avisando del incendio. Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el pla Procicat. La Policía Local de Caldes de Montbui ha decidido cortar las calles de los alrededores para facilitar las tareas de extinción y los Mossos d'Esquadra cortan la carretera C59 por la proximidad del incendio. El fuego se ha podido dar por controlado pasadas las nueve de la mañana.

Los tres heridos se encuentran en estado grave ingresados en el hospital Vall Hebrón de Barcelona. Según Albert Cervera, bombero jefe de la intervención, “uno de ellos tiene el 20% del cuerpo afectado y los otros dos el 9%, pero en partes críticas”.

Unos 80 efectivos de bomberos han estado trabajando para apagar las llamas y han retirado los palés y los materiales de los alrededores con maquinaria pesada para evitar que el fuego se extendiera al resto de construcciones del polígono. Algunos trabajadores del polígono aseguran que no es la primera ni la segunda vez que se produce un incendio en esta fábrica. Dicen que no se sienten seguros: “Una empresa que haga estas cosas con este tipo de producto peligroso tiene que estar apartadas, no puede estar cerca de otras naves”.

