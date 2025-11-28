Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Barcelona

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio. Parece que los trabajadores heridos estaban manipulando una máquina cuando se ha producido una gran explosión y después se ha incendiado todo el material que había en el interior de la nav

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Publicidad

Marta Rams
Publicado:

“Salía ardiendo, en llamas, estaba todo quemado, sin pelo, sin cejas”, es un testigo del incendio que ha calcinado por completo una nave industrial en Caldes de Montbui, en Barcelona. Él y un compañero han socorrido a uno de los tres trabajadores heridos en el fuego: “Hemos apagado las llamas con las manos”. Sobre las 7:00 horas, una fuerte explosión ha sorprendido a todo el polígono industrial La Borda del municipio.

La deflagración provenía de "Tractament de Subproductes Industrials," una empresa de reciclaje de productos químicos, que empieza a arder con mucha virulencia. El material que hay en el interior, altamente inflamable, quema con virulencia “los aerosoles salen disparados como proyectiles y llegan hasta la carretera”, nos cuenta el trabajador. Parece que la explosión se produce en una máquina que estaban manipulando los tres empleados que resultan heridos. “Estábamos dentro a las 7.10 y se ha escuchado explosión muy fuerte, nuestra pared ha salido volando”.

"Parecía un infierno", aseguran los testigos

“Parecía un infierno”, nos cuenta un testigo del incendio. Una gran llamarada y una gran columna de humo negra es visible a muchos kilómetros de distancia y el teléfono de emergencia empieza a recibir llamadas avisando del incendio. Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el pla Procicat. La Policía Local de Caldes de Montbui ha decidido cortar las calles de los alrededores para facilitar las tareas de extinción y los Mossos d'Esquadra cortan la carretera C59 por la proximidad del incendio. El fuego se ha podido dar por controlado pasadas las nueve de la mañana.

Los tres heridos se encuentran en estado grave ingresados en el hospital Vall Hebrón de Barcelona. Según Albert Cervera, bombero jefe de la intervención, “uno de ellos tiene el 20% del cuerpo afectado y los otros dos el 9%, pero en partes críticas”.

Unos 80 efectivos de bomberos han estado trabajando para apagar las llamas y han retirado los palés y los materiales de los alrededores con maquinaria pesada para evitar que el fuego se extendiera al resto de construcciones del polígono. Algunos trabajadores del polígono aseguran que no es la primera ni la segunda vez que se produce un incendio en esta fábrica. Dicen que no se sienten seguros: “Una empresa que haga estas cosas con este tipo de producto peligroso tiene que estar apartadas, no puede estar cerca de otras naves”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La carrera solidaria 'Ponle Freno' vuelve a Las Palmas de Gran Canaria por octavo año consecutivo

La carrera solidaria 'Ponle Freno' vuelve a Las Palmas de Gran Canaria por octavo año consecutivo

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

El detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años también habría abusado de su pareja

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Fotografías de 2024

Vecinos de Jerez de la Frontera piden medidas para afrontar la masificación de las zambombas

Búsqueda del turista desaparecido en Canarias
Canarias

Buscan en Canarias a un turista británico que cayó al agua desde un crucero

Detienen a otra de las exmonjas de Belorado y a un anticuario por la presunta venta irregular de patrimonio histórico
BELORADO

En libertad provisional las dos exmonjas de Belorado detenidas por vender obras del convento

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
MÁLAGA

Encuentran un cadáver en descomposición en el Camino de Los Monjes en Marbella

El cuerpo sin vida hallado en el paraje marbellí todavía no ha sido identificado.

Asesino del sacristán en Algeciras en 2023
Algeciras

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán en Algeciras en 2023

La AN también ha ordenado el internamiento de Yassine Kanjaa por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Ambulancia de Gran Canaria

Varios afectados, entre ellos un niño, por un incendio en un edificio de 11 plantas en Las Palmas de Gran Canaria

Fachada principal de la clínica dental de Alzira

Buscan contradicciones en las declaraciones de la dueña de la clínica de Alzira donde murió la menor de 6 años y los empleados

Un joven con el móvil

Preocupa la violencia en parejas adolescentes: "Hay una clarísima asociación entre el consumo de porno y ejercer la violencia"

Publicidad