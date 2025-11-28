Varios afectados, entre ellos un niño, por un incendio en un edificio de 11 plantas en Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos de un bloque de viviendas de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron que se desalojados de sus casas este jueves por la noche por un incendio en el bloque de 11 pisos.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112 afirman que tuvieron que atender a siete personas en el lugar, entre ellas un niño de 11 años por intoxicación por humo, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

El incendio se produjo en la quinta planta de un edificio situado en la calle Manuel de Falla de la capital de las Islas Canarias y hasta allí se desplazaron los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que procedieron a la evacuación de los pisos inferiores y confinaron los superiores. También se movilizó a la Policía Nacional y a los agentes de la Policía Local.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios tras recibir el aviso sobre las 20.00 horas de este jueves. Finalmente, una vez concluidas las labores, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.

