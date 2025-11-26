Una joven de 19 años, violada en grupo en un parque delante de su novio

Una chica ha sido víctima de una violación en grupo delante de su pareja. El suceso ocurrió el pasado 25 de octubre en el parque romano de Tor Tre Teste. Según recoge Il Corriere della Sera, los detenidos se tratan de tres delincuentes de origen marroquí. Se les acusa de violación en grupo y robo. La pareja, que ha sido víctima de este suceso, se trata de una joven de 19 años y él de 24 años.

La noche del pasado 25 de octubre, después de una noche de fiesta, la pareja de veinteañeros decidió acercarse a un parque del este de Roma. Mientras compartían un momento de intimidad, el coche fue rodeado por un grupo de hombres. Fue entonces cuando rompieron la ventanilla del coche.

"Se subieron al coche tras romper una ventana y me quitaron el móvil que estaba en el asiento, me estiré para devolverlo y en ese momento uno de ellos me agarró del brazo y me arrastró fuera", contó la chica a los investigadores, según recoge Il Corriere della Sera. "Ahora ven conmigo o te mato", le dijo uno de los chicos a la joven.

Después la chica fue arrastrada afuera del vehículo. Según recoge Sky News, la chica fue violada por uno de ellos mientras los otros dos sujetaron a la fuerza a su pareja. Tras este suceso, la pareja buscó ayuda y presentó la denuncia.

Los tres miembros de la banda fueron arrestados, dos de ellos fueron identificados por la Brigada Móvil en Roma, mientras que el tercero fue localizado en Verona hace unos días.

Para la investigación se llevaron a cabo análisis de huellas dactilares, aunque según recoge Il Messaggero, no se han encontrado coincidencias de ADN ni de huellas dactilares en dos de los tres atacantes. No obstante, según cuenta la agencia de noticias italiana ANSA, las investigaciones continúan con la búsqueda de posibles cómplices y la revisión de los teléfonos móviles de los tres hombres.

