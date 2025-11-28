Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Canarias

Buscan en Canarias a un turista británico que cayó al agua desde un crucero

Se trata del pasajero de 76 años que viajaba a bordo del buque Marella Explorer II

B&uacute;squeda del turista desaparecido en Canarias

Búsqueda del turista desaparecido en CanariasAntena 3 Noticias

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Eran las 09:48 de la mañana cuando el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo recibió la alerta de “hombre al agua”. El pasajero de un crucero, por motivos que hasta ahora se desconocen, había caído al mar. Se trata de un turista británico de 76 años que viajaba a bordo del buque Marella Explorer 2 que hacía la ruta entre Funchal y la isla canaria de La Gomera donde está previsto que llegara ayer a mediodía.

Inmediatamente el capitán ordenó parar las máquinas y puso en marcha el protocolo “hombre al agua” que consiste en gritar el aviso, detener la embarcación ya que es crucial parar las hélices, volver a la posición donde pudo caer la persona al agua, revisar las cámaras de seguridad, lanzar objetos de flotación y dar el aviso a los servicios de salvamento de la posición GPS. Ocurrió exactamente a 16,5 millas al Noroeste de Punta Teno en Tenerife.

Protocolo “hombre al agua”

Desde Salvamento Marítimo activaron desde el primer momento un dispositivo marítimo y aéreo de búsqueda bajo la Dirección de la Capitanía Marítima de Tenerife que desplegó todos los medios disponibles para la búsqueda del náufrago. Un helicóptero de Salvamento Marítimo, dos embarcaciones y un avión del Sasemar. El propio crucero de que cayó el pasajero también participó durante las primeras horas en el rescate. Aunque a las 2:40 atracó en el muelle más cercano, el de Santa Cruz de Tenerife.

En la mañana de este viernes se ha retomado la búsqueda a primera hora con el helicóptero Helimer 201 y se suma al operativo el helicóptero Cuco de la Guardia Civil, una aeronave de gran versatilidad capaz de aterrizar y despegar en vertical destinado a labores de vigilancia y rescate.

Este viernes también se ha sumado a la búsqueda la patrullera Río Guadiato procedente de la isla de La Palma. El Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife mantiene el operativo de búsqueda en coordinación con la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vecinos de Jerez de la Frontera piden medidas para afrontar la masificación de las zambombas

Fotografías de 2024

Publicidad

Sociedad

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Fotografías de 2024

Vecinos de Jerez de la Frontera piden medidas para afrontar la masificación de las zambombas

Búsqueda del turista desaparecido en Canarias

Buscan en Canarias a un turista británico que cayó al agua desde un crucero

Detienen a otra de las exmonjas de Belorado y a un anticuario por la presunta venta irregular de patrimonio histórico
BELORADO

Detienen a otra de las exmonjas de Belorado y a un anticuario por la presunta venta irregular de patrimonio histórico

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
MÁLAGA

Encuentran un cadáver en descomposición en el Camino de Los Monjes en Marbella

Asesino del sacristán en Algeciras en 2023
Algeciras

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán en Algeciras en 2023

La AN también ha ordenado el internamiento de Yassine Kanjaa por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Ambulancia de Gran Canaria
LAS PALMAS

Varios afectados, entre ellos un niño, por un incendio en un edificio de 11 plantas en Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos tuvieron que desalojar las viviendas por las llamas y hay un niño de 11 años entre los heridos.

Fachada principal de la clínica dental de Alzira

Buscan contradicciones en las declaraciones de la dueña de la clínica de Alzira donde murió la menor de 6 años y los empleados

Un joven con el móvil

Preocupa la violencia en parejas adolescentes: "Hay una clarísima asociación entre el consumo de porno y ejercer la violencia"

Una ambulancia del País Vasco

Muere un menor y otro resulta herido al ser atropellados por un autobús en Berriz, Vizcaya

Publicidad