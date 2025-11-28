Buscan en Canarias a un turista británico que cayó al agua desde un crucero

Eran las 09:48 de la mañana cuando el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo recibió la alerta de “hombre al agua”. El pasajero de un crucero, por motivos que hasta ahora se desconocen, había caído al mar. Se trata de un turista británico de 76 años que viajaba a bordo del buque Marella Explorer 2 que hacía la ruta entre Funchal y la isla canaria de La Gomera donde está previsto que llegara ayer a mediodía.

Inmediatamente el capitán ordenó parar las máquinas y puso en marcha el protocolo “hombre al agua” que consiste en gritar el aviso, detener la embarcación ya que es crucial parar las hélices, volver a la posición donde pudo caer la persona al agua, revisar las cámaras de seguridad, lanzar objetos de flotación y dar el aviso a los servicios de salvamento de la posición GPS. Ocurrió exactamente a 16,5 millas al Noroeste de Punta Teno en Tenerife.

Protocolo “hombre al agua”

Desde Salvamento Marítimo activaron desde el primer momento un dispositivo marítimo y aéreo de búsqueda bajo la Dirección de la Capitanía Marítima de Tenerife que desplegó todos los medios disponibles para la búsqueda del náufrago. Un helicóptero de Salvamento Marítimo, dos embarcaciones y un avión del Sasemar. El propio crucero de que cayó el pasajero también participó durante las primeras horas en el rescate. Aunque a las 2:40 atracó en el muelle más cercano, el de Santa Cruz de Tenerife.

En la mañana de este viernes se ha retomado la búsqueda a primera hora con el helicóptero Helimer 201 y se suma al operativo el helicóptero Cuco de la Guardia Civil, una aeronave de gran versatilidad capaz de aterrizar y despegar en vertical destinado a labores de vigilancia y rescate.

Este viernes también se ha sumado a la búsqueda la patrullera Río Guadiato procedente de la isla de La Palma. El Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife mantiene el operativo de búsqueda en coordinación con la Guardia Civil.

