Buscan contradicciones en las declaraciones de la dueña de la clínica de Alzira donde murió la menor de 6 años y los empleados

Hace unos días, se conocía la noticia de la muerte de una niña de 6 años tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira. Otra menor de cuatro años, que acudió a la misma clínica el mismo día, se encuentra hospitalizada en el Hospital Clínico de Valencia presentando una evolución favorable.

Fue el 20 de noviembre a las 16:52 horas cuando la niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

A las 15:11 horas del mismo día, otra niña de cuatro años acudió a Urgencias del Hospital de La Ribera, quien también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental. En este caso, la pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos optaron por su traslado en SAMU al Clínico, donde permanece ingresada.

Qué ocurrió aquella mañana en la clínica

Según adelanta 'Levante-Emv', los investigadores encargados del caso buscan contradicciones en las declaraciones de la dueña de la clínica, sus empleadas y los dos profesionales que atendieron a las menores, que son un anestesista y una odontopediatra, así como lo que explicaron los padres de las dos niñas.

La clínica dental no está autorizada a anestesiar

Entre los datos que se han ido conociendo tras el suceso, ha salido a la luz que la clínica dental que atendió a una niña de 6 años que falleció no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor.

La autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología", lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales", señala la Conselleria.

La Policía ha registrado la clínica

Este miércoles, la Policía Nacional registró la clínica dental dentro de las diligencias de investigación abiertas por este caso. Según han informado a EFE fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, el registro se llevó a cabo con autorización judicial, por agentes del Grupo de Homicidios.

Atendiendo a la información publicada por el diario 'Las Provincias', los agentes buscarían en el centro la sustancias que administraban para la sedación de los pacientes, así como documentación relacionada con la trazabilidad de los fármacos.