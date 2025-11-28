Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer tras caer a un río en una ruta de montaña en los Picos de Europa

Los efectivos han constatado que se encontraba sumergida en el río y presentaba heridas mortales.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Neila Gallego
Publicado:

Una mujer ha muerto tras caer a un río por causas que se desconocen. El accidente ha ocurrido en la Canal del Texu, en el concejo asturiano de Cabrales, en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Así lo ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso sobre las 13:20 horas por una llamada en la que el alertante indicaba que su pareja y su perro habían caído al río en la bajada que une las localidades de Bulnes a Poncebos. La persona informó que no la veía y tampoco la oía.

"Fallece una mujer tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales", ha informado 112 Asturias en X, antes Twitter.

Al momento movilizaron al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo de un helicóptero. Este ejecutó un ciclo de grúa para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador. Al llegar a la zona del suceso, los efectivos han constatado que se encontraba sumergida en el río y presentaba heridas mortales.

El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la recuperación del cuerpo. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de las comunidades de Cantabria y Castilla y León.

Se trata de una zona donde en septiembre del pasado año un hombre falleció y una mujer resultó herida tras producirse un desprendimiento de rocas. Asimismo, hace dos meses un hombre también sufrió heridas en una pierna por caída de piedras.





