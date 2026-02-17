Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MALLORCA

34 años de prisión por violar durante una década a su hija menor en Mallorca

El hombre estuvo abusando de su hija desde 2010 hasta 2020, y a medida que la menor iba desarrollando físicamente, las agresiones sexuales se iban agravando.

Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Baleares

Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Baleares Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 34 años de prisión a un hombre por violar de forma continuada a su hija menor de edad durante, al menos, diez años en Mallorca. La pena coincide con la solicitada por la Fiscalía e incluye, además, una indemnización de 15.000 euros a la víctima por daños morales.

La sentencia considera acreditados tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años. Los hechos se prolongaron, según el fallo judicial, desde que la niña tenía cuatro años hasta los trece. El tribunal subraya la especial gravedad y la reiteración de las agresiones en el ámbito familiar, así como la situación de vulnerabilidad de la menor.

Pérdida de la patria potestad y medidas de protección

Las numerosas agresiones sexuales se iban agravando a medida que la menor se iba desarrollando físicamente, en un marco temporal entre 2010 y 2020. El hombre atacaba a su hija en reiteradas ocasiones, introduciéndole objetos y partes del cuerpo en sus partes íntimas, practicando tocamientos y penetraciones forzosas.

La sentencia también impone una medida de libertad vigilada de 10 años superiores a la pena impuesta y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima. El condenado también pierde la patria potestad y queda inhabilitado para cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual con menores.

La sentencia recoge que los hechos se produjeron entre 2010 y 2020 y que continuaron incluso tras la ruptura matrimonial en 2019, aprovechando el régimen de visitas. Finalmente, en 2020 se suspendieron esas visitas mediante resolución judicial, que se hizo firme en 2021. El acusado fue condenado en 2022 en un juzgado penal de Palma por violencia física habitual contra la menor y otros miembros de la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: Detienen en Madrid al 'hombre de los mil nombres'

dd

Publicidad

Sociedad

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

Dimite José Ángel González, director adjunto de la Policía, tras la querella por presunta agresión sexual

Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Baleares

34 años de prisión por violar durante una década a su hija menor en Mallorca

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Encuentran los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años degollados en su casa de Xilxes, Castellón

Paracetamol genérico
Reto viral

Alerta ante el aumento de ingresos de menores por el 'reto del paracetamol': "No es un juego"

Detenidos dos falsos repartidores por atracar una joyería en Vicálvaro, Madrid
Atraco

Detenidos dos falsos repartidores por atracar una joyería en Madrid: maniatan a la empleada y se llevan 28.000€

La madre de uno de los niños
Guardería

El duro relato de dos madres de la 'guardería de los horrores' de Algemesí: "Les ponía chinchetas en los pies"

Una trabajadora grabó con su móvil cómo los menores sufrían vejaciones, golpes, pinchazos e insultos.

Trastero incendiado en Barcelona
Incendio

Sin ventilación en apenas 9 metros cuadrados, la trampa mortal en la que quedaron atrapados cinco adolescentes en Manlleu

Los Mossos investigan el incendio en un cuarto de 9 metros cuadrados mientras el Ayuntamiento decreta tres días de luto.

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena

La Policía examina la tablet y el móvil de Ángela, la joven que se suicidó en Benalmádena, para comprobar si sufría bullying

Huelga de médicos en España

Segundo día de huelga de médicos en España: "Es también por la salud de los pacientes"

Imagen de un tren pasando por el tramo de vía restaurada en Adamuz

Un tren se queda detenido en Adamuz por un problema en la catenaria el mismo día de su reapertura

Publicidad