34 años de prisión por violar durante una década a su hija menor en Mallorca

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 34 años de prisión a un hombre por violar de forma continuada a su hija menor de edad durante, al menos, diez años en Mallorca. La pena coincide con la solicitada por la Fiscalía e incluye, además, una indemnización de 15.000 euros a la víctima por daños morales.

La sentencia considera acreditados tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años. Los hechos se prolongaron, según el fallo judicial, desde que la niña tenía cuatro años hasta los trece. El tribunal subraya la especial gravedad y la reiteración de las agresiones en el ámbito familiar, así como la situación de vulnerabilidad de la menor.

Pérdida de la patria potestad y medidas de protección

Las numerosas agresiones sexuales se iban agravando a medida que la menor se iba desarrollando físicamente, en un marco temporal entre 2010 y 2020. El hombre atacaba a su hija en reiteradas ocasiones, introduciéndole objetos y partes del cuerpo en sus partes íntimas, practicando tocamientos y penetraciones forzosas.

La sentencia también impone una medida de libertad vigilada de 10 años superiores a la pena impuesta y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima. El condenado también pierde la patria potestad y queda inhabilitado para cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual con menores.

La sentencia recoge que los hechos se produjeron entre 2010 y 2020 y que continuaron incluso tras la ruptura matrimonial en 2019, aprovechando el régimen de visitas. Finalmente, en 2020 se suspendieron esas visitas mediante resolución judicial, que se hizo firme en 2021. El acusado fue condenado en 2022 en un juzgado penal de Palma por violencia física habitual contra la menor y otros miembros de la familia.

