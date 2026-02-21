Acusan a un niño de 11 años de matar a su padre tras quitarle la Nintendo Switch

Un niño de 11 años ha sido acusado de un homicidio criminal, tras haber disparado a su padre adoptivo, Douglas Dietz, de 42 años, tras haberle quitado la Nintendo Switch. Los hechos han ocurrido en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, y el caso ha generado una fuerte conmoción por la corta edad del acusado y las causas del tiroteo.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Duncannon, durante la madrugada del 12 de enero de este mismo año, cuando el joven disparó a su padre mientras dormía, tras haber discutido con él previamente porque le había retirado su consola de videojuegos como castigo.

Según la investigación, el niño consiguió acceder a un arma de fuego guardada en una caja fuerte del domicilio, utilizando una llave que encontró en la casa. Posteriormente, disparó causando la muerte inmediata del adulto. Tras el incidente, el menor habría confesado lo ocurrido a su madre y más tarde a la policía.

Habían celebrado su cumpleaños el día anterior

Los padres Douglas y Jillian celebraron el cumpleaños de su hijo la noche anterior al tiroteo fatal.

Aunque el acusado tiene solo 11 años, la fiscalía ha decidido presentar cargos en un tribunal de adultos, algo permitido por la ley estatal de Pensilvania en casos de homicidio. No obstante, su defensa ha manifestado que intentará trasladar el proceso al sistema de justicia juvenil, argumentando que el niño necesita tratamiento y rehabilitación más que un castigo penal tradicional.

El menor permanece bajo custodia mientras el proceso judicial continúa. El caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre el acceso de los menores a armas de fuego, la responsabilidad de los adultos en su almacenamiento y los límites legales para juzgar a niños como adultos en delitos graves.

Otros sucesos similares

En enero del pasado año, un padre mataba a su hija tras una discusión "bastante grande" relacionada con Donald Trump. Los hechos ocurrían en Texas, y la joven tenía tan solo 23 años.

La víctima se llamaba Lucy Harrison, natural de Warrington, se encontraba de visita en Estados Unidos junto a su pareja, Sam Littler, y se habían alojado en el domicilio de su padre, Kris Harrison. Allí mismo fue donde la hija y el padre tuvieron una discusión sobre la posesión de armas, ya que Lucy le había preguntado a su padre cómo se sentiría si ella fuese víctima de una agresión sexual, a lo que él contestó que "no le afectaría", ya que tenía otras dos hijas viviendo con él.

Posteriormente, la pareja de la víctima relató que su padre tomó a su hija de la mano y la condujo a su dormitorio en la planta baja de la vivienda, y 15 segundos después escuchó un disparo fuerte. Lucy murió en el acto.

