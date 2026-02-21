Noticias de hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Los aranceles de Trump, la nueva alianza de izquierdas para ganar a la extrema derecha y la muerte de un trabajor de una subcontrata de Adif, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 21 de febrero.

Trump arremete contra el Supremo y lanza nuevas tasas para mantener su estrategia arancelaria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado duramente a los jueces del Tribunal Supremo tras el fallo que limita su política arancelaria y, pese a ello, busca mantenerla en vigor mediante nuevas tasas que entrarán en vigor el próximo martes.

El Supremo consideró que Trump se excedió al invocar poderes de emergencia para imponer buena parte de los aranceles a socios comerciales. Aun así, el mandatario sigue adelante, aunque Estados Unidos podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias: lo recaudado con las tasas ahora declaradas ilegales supera los 160.000 millones de euros.

Ante el posible impacto en las cuentas públicas y las primeras reclamaciones, como la del gobernador de Illinois, que pide 1.700 dólares por familia, Trump intenta sortear el bloqueo recurriendo a una antigua ley que permite imponer aranceles de hasta el 15% durante 150 días. Según el presidente, la nueva medida se aplicará casi de inmediato como respuesta al revés judicial.

Llega 'Un paso al frente', la nueva alianza de izquierdas para ganar a la extrema derecha

Los partidos que integran Sumar en el Gobierno, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, se reunieron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para reorganizar el espacio político a la izquierda del PSOE. En el acto, al que asistieron cientos de personas, manifestaron su intención de concurrir unidos a las próximas elecciones generales, aunque bajo una nueva marca que sustituirá a Sumar y que, por ahora, solo tiene lema: "Un paso al frente".

El encuentro evidenció ausencias destacadas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, promotora de Sumar, no acudió para ceder protagonismo a los partidos y no aclaró si repetirá como candidata. Tampoco participaron Podemos ni Gabriel Rufián, lo que refleja que la recomposición del espacio progresista sigue abierta y con tensiones.

Durante el acto, representantes de las formaciones defendieron la necesidad de una unidad basada en un proyecto compartido. Rita Maestre advirtió del avance de discursos reaccionarios y llamó a hacer frente a la derecha, mientras que desde Movimiento Sumar se apostó por construir una alternativa común de país que vuelva a movilizar al electorado progresista.

Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza) en un deceso que se investiga como posible accidente laboral, según ha confirmado la Policía Nacional.

El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6.00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido.

A la espera de lo que determine la autopsia, la muerte se investiga, en principio, como un accidente laboral, ya que se produjo durante su jornada. De hecho, la máquina con la que trabajaba ha quedado precintada. "Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto, se consideraría un accidente no traumático; y si se debiera a otro tipo de cuestión, sería un accidente traumático", ha explicado Clarimón.

"Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas. Veníamos de meses sin malas noticias y, de repente, tres", ha lamentado el responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón.

