Detenido el marido de la mujer degollada junto a su hija de 12 años en Xilxes, él asegura que las encontró muertas y que recibió un mensaje de su hija

Estremecedor doble crimen en Xilxes, en Castellón. Una madre de 47 años y su hija de 12 han sido encontradas muertas en su domicilio. La Guardia Civil ha detenido al marido por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según fuentes de la investigación. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia.

Tanto la madre como la hija aparecieron degolladas. Estaban en el sistema VioGén. La policía ha interrogado al padre que de momento continúa en dependencias policiales.

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. De hecho, en su perfil de X el presidente Pedro Sánchez se ha hecho eco de la noticia de la siguiente manera: "Todo mi cariño para la familia y amigos de la mujer asesinada por #ViolenciaDeGénero en Castellón. Con unidad, firmeza y sin dar ni un paso atrás, solo así, podremos poner freno a esta violencia estructural contra las mujeres. No descansaremos hasta conseguirlo".

La alerta la activó el padre, fue él quien avisó a la policía. Según su versión él se encontraba en Valencia cuando recibió un mensaje de su hija avisando de que algo ocurría. Insiste en que cuando abrió la puerta las encontró muertas. Los agentes lo han trasladado a dependencias policiales para interrogarlo y ha sido detenido. Se encuentran al parecer demasiadas lagunas en su declaración.

Tanto la madre como la hija de 12 años estaban dentro del sistema VioGén. El padre tenía una orden de alejamiento de 300 metros. La familia era conocida tanto por la Guardia Civil como por la Policía ya que habían intervenido en diferentes episodios de violencia de género.

Los investigadores siguieron recabando pruebas durante la madrugada en el domicilio en el que ha tenido lugar el doble crimen. En el edificio hay cámaras de seguridad cuyo contenido ya ha sido solicitado.

Los cuerpos de las fallecidas han sido trasladados para su estudio forense. Hoy se celebrará un minuto de silencio y se han decretado tres días de luto.

