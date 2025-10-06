Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Operación policial

Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos

Frecuentaba parques infantiles y grababa a niños; fue identificado gracias a denuncias vecinales

Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos

Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos

Publicidad

La Guardia Civil ha detenido en Logroño a un varón residente en La Rioja por un presunto delito de acoso a menores. El individuo, de nacionalidad española, cuenta con antecedentes por amenazas y coacciones. Las investigaciones comenzaron el 30 de septiembre, tras varias denuncias de madres preocupadas por la actitud del sospechoso en parques infantiles de Fuenmayor.

Según los testimonios, el hombre observaba de forma insistente a menores de entre 3 y 11 años, permanecía largas horas en los bancos del parque y manipulaba su móvil como si estuviera grabando. En algunos casos, llegó a acercarse a los niños. Una madre aseguró que besó en la mejilla a su hija. Otras familias relataron que ofrecía monedas a menores en bares y calles.

La colaboración ciudadana es clave

También se le acusó de seguir a varias niñas mientras fingía usar el teléfono, repitiendo el gesto de grabación. Incluso fue visto grabando eventos donde participaban menores. Las familias identificaron su coche y alertaron de su presencia en otras localidades, como Navarrete, con el mismo comportamiento sospechoso.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió el caso y, tras reunir pruebas y declaraciones, procedió a su detención en Logroño.

La Guardia Civil gestionó con cautela la alarma social generada en redes sociales, evitando alertar al sospechoso y proteger así la investigación. El Instituto Armado recuerda que la colaboración ciudadana es clave, pero que la información debe gestionarse con rigor profesional para garantizar el éxito judicial

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años delante de su otro hijo de 8 en plena calle

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Publicidad

Sociedad

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

Giro en el caso Mario Biondo: la Audiencia de Madrid admite que el marido de Raquel Sánchez Silva pudo haber sido asesinado

Una madre de Sevilla denuncia que el cura le niega la comunión a su hijo por ser lesbiana y soltera: "Es homofobia"

Una madre de Sevilla denuncia que el cura le niega la comunión a su hijo por ser lesbiana y soltera: "Es homofobia"

Detectan el primer caso del virus del Nilo este año en Dos Hermanas, Sevilla

Muere un anciano de 91 años por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Ambulancias en Barcelona
Accidente laboral

Muere un trabajador de una incineradora mientras limpiaba una chimenea en Sant Adrià, Barcelona

Nueva variante del Covid
COVID-19

Las variantes Stratus y Nimbus reviven el COVID en otoño: "Este virus sigue entre nosotros"

Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos
Operación policial

Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos

Frecuentaba parques infantiles y grababa a niños; fue identificado gracias a denuncias vecinales

Bebé recién nacido
Bebé muerto

Encuentran a un bebé de 9 días muerto en una vivienda de Ceuta tras escuchar golpes y gritos

La Policía ha arrestado al matrimonio y al tío del recién nacido mientras investiga las causas de su fallecimiento.

Fachada de la Audiencia Provincial de Huelva

Cinco años de cárcel por incendiar la casa okupada por su expareja en Huelva con él y otra mujer dentro

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años delante de su otro hijo de 8 en plena calle

Jaume Asens

Jaume Asens, abogado de la Flotilla: "No descartamos llegar a la Corte Penal Internacional"

Publicidad