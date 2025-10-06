Detenido un hombre en Logroño por presunto acoso a menores en espacios públicos

La Guardia Civil ha detenido en Logroño a un varón residente en La Rioja por un presunto delito de acoso a menores. El individuo, de nacionalidad española, cuenta con antecedentes por amenazas y coacciones. Las investigaciones comenzaron el 30 de septiembre, tras varias denuncias de madres preocupadas por la actitud del sospechoso en parques infantiles de Fuenmayor.

Según los testimonios, el hombre observaba de forma insistente a menores de entre 3 y 11 años, permanecía largas horas en los bancos del parque y manipulaba su móvil como si estuviera grabando. En algunos casos, llegó a acercarse a los niños. Una madre aseguró que besó en la mejilla a su hija. Otras familias relataron que ofrecía monedas a menores en bares y calles.

La colaboración ciudadana es clave

También se le acusó de seguir a varias niñas mientras fingía usar el teléfono, repitiendo el gesto de grabación. Incluso fue visto grabando eventos donde participaban menores. Las familias identificaron su coche y alertaron de su presencia en otras localidades, como Navarrete, con el mismo comportamiento sospechoso.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió el caso y, tras reunir pruebas y declaraciones, procedió a su detención en Logroño.

La Guardia Civil gestionó con cautela la alarma social generada en redes sociales, evitando alertar al sospechoso y proteger así la investigación. El Instituto Armado recuerda que la colaboración ciudadana es clave, pero que la información debe gestionarse con rigor profesional para garantizar el éxito judicial

