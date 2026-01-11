Un hombre de 42 años permanece en estado grave tras sufrir una agresión en Chamberí

Un hombre de 42 años permanece ingresado en estado grave en el Hospital Clínico San Carlos tras ser víctima de una agresión que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico grave. Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este domingo frente al número 56 de la calle José Abascal, en el distrito madrileño de Chamberí.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 6:15 horas de este sábado. Los equipos del SAMUR-Protección Civil se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos y han prestado asistencia médica al afectado. Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre ha tenido que ser intubado y estabilizado en el sitio antes de ser trasladado con pronóstico grave al hospital, recibiendo aviso previo para preparar su ingreso.

La Policía Nacional ha escoltado el traslado del herido y ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Por el momento, las autoridades no han podido interrogar a la víctima, que continúa bajo supervisión médica.

Este caso se suma a los episodios de violencia registrados en Madrid durante las primeras horas del fin de semana, y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del ataque. Las autoridades han pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a avanzar en la investigación.

Otro suceso en Madrid este fin de semana

Este fin de semana la Guardia Civil ha desmantelado en Collado Villalba (Madrid) un grupo criminal compuesto por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two. En la operación fueron detenidas 17 personas, entre ellas 6 menores, y se investiga a otras 11, por delitos como robos violentos, amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a organización criminal.

Durante la intervención se han incautado machetes, armas blancas y ropa identificativa de las bandas. Según la investigación, la actividad del grupo se había reactivado tras la salida de un menor de un centro de internamiento, lo que coincidió con un aumento de agresiones violentas en la zona noroeste de Madrid.

La operación también ha puesto fin a los enfrentamientos entre esta alianza de bandas, que incluían planificaciones de acciones de venganza y varios apuñalamientos. Los menores detenidos han sido presentados ante la Fiscalía de Menores, que ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

