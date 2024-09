Sean Combs, el rapero conocido como Puff Daddy o Diddy, detenido por 10 demandas de acoso sexual, abusos y violación

Sean Combs, más conocido como Puff Daddy o Diddy, ha sido detenido por el FBI después de estar investigado durante meses. El conocido rapero está acusado de 10 demandas de acoso sexual, abusos y violación. Existen también vídeos explícitos donde se le puede ver cómo pega a sus víctimas, además de tener una condena de 100 millones de dólares.

La detención tuvo lugar este lunes, sobre las 08:30 horas, en un hotel de Manhattan en el que estaba alojado, según ha confirmado a la 'CNN' su abogado, asegurando que es "injusta".

Aunque se desconocen con claridad los cargos del arresto y según 'The New York Times', la acusación está en un sobre sellado que no se abrirá hasta que lo haga un juez, los cargos no se han anunciado oficialmente. Sin embargo, una persona cercana al proceso judicial aseguraría que el rapero tiene cargos por delitos de crimen organizado y tráfico sexual.

Demandas que se remontan a noviembre de 2023

Las demandas interpuestas a Combs se remontan a noviembre de 2023. Entre ellas se encuentra la de su exnovia, Casandra Ventura, quien acusaba al rapero de violación, abuso sexual, agresión sexual, tráfico sexual, agresiones contra ella de manera sistemática y con frecuencia.

A pesar de que Ventura retiró sus demandas, estas sirvieron para que otras personas tomaran la decisión de denunciarlo. Por otro lado, en una de estas agresiones, producidas en un circuito cerrado de un hotel, las cámaras pudieron grabar los hechos donde se ve cómo Combs la persigue, le pega patadas y la arrastra por los pasillos. Unas imágenes a las que el medio de comunicación 'CNN' tuvo acceso.

Joi Dickerson-Neal y Liza Gardner también son dos de las mujeres que sufrieron los abusos de Combs. Junto a ellas, una cuarta mujer —por el momento anónima— también lo denunció, siendo la denuncia más graves. La mujer contó cómo varios colaboradores del músico traficaron sexualmente con ella, la obligaron a consumir drogas y la violaron en el estudio del rapero en Nueva York, siendo ella menor de edad.

Cinco días antes de su detención llegó su última demanda

Antes de ser detenido, Combs fue demandado cinco días antes por la cantante Dawn Richard, integrante de la banda 'Danity Kane' a la que Combs ayudó a crear en un programa de televisión.

Richard denuncia que la manipulaba, le exigía que se quedase en ropa interior delante de él, la manoseaba, no le pagaba o la privaba de comer y dormir, entre muchas otras cosas.

Decepcionados con la Fiscalía

El letrado Marc Agnifilo afirma a medios de comunicación que están decepcionados "con la decisión de la Fiscalía de perseguir a Combs en lo que creemos que es un proceso injusto". También ha explicado que el rapero ha cooperado en todo momento en la investigación.

Combs "no tiene nada que esconder" y es inocente, asegura su equipo legal. Su abogado lo califica también como "un icono musical, empresario hecho a sí mismo, hombre de familia y conocido filántropo que ha pasado 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad negra".

