Noticias de hoy, sábado 10 de enero de 2026

La situación en Venezuela tras el ataque de Donald Trump y el arresto de Maduro, la citación a Salazar en la comisión Kolo del Senado y la borrasca Goretti, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 10 de enero de 2026.

Trump negocia con las principales petroleras la inversión en el país y la comercialización de crudo

La reciente intervención militar de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro marca un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia América Latina, enviando una advertencia directa a la región y dando señales contradictorias a la oposición venezolana, que esperaba un cambio de régimen bajo Donald Trump.

Poco después del operativo, Trump dejó claro que el objetivo principal no es una transición democrática inmediata, sino asegurar el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela, que Washington considera mal gestionadas.

Trump ha dicho que cualquier avance político dependerá primero de una fase de "estabilización", centrada en controlar y revitalizar el sector energético, con empresas estadounidenses a cargo de reconstruir la industria petrolera antes de discutir una transición política.

La acción, que incluyó bombardeos y fue organizada con meses de preparación, ha sido criticada por su legalidad y por las consecuencias humanas, y contrasta con la imagen no intervencionista que el gobierno estadounidense había intentado proyectar.

Además, el enfoque de Trump ha sido más pragmático que ideológico, priorizando el control de recursos naturales frente a un rechazo estricto del chavismo.

En este contexto, la líder opositora María Corina Machado se vio desplazada tras comentarios de Trump que restaron importancia a su influencia.

El PP citará a Paco Salazar en la comisión del Caso Koldo antes de las elecciones en Aragón

El Partido Popular tiene previsto llamar a declarar al exdirigente socialista y antiguo asesor de Moncloa, Paco Salazar, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, antes de las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero. Según fuentes del PP, la comparecencia se celebrará antes de la cita electoral, en la que el presidente aragonés, Jorge Azcón, aspira a revalidar el cargo frente a la candidata socialista y exministra Pilar Alegría.

El anuncio fue recordado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28ª Interparlamentaria del partido en A Coruña, aunque no precisó la fecha exacta de la comparecencia, adelantada inicialmente a comienzos de diciembre.

Tellado señaló que el objetivo es que Salazar explique su conocimiento de los hechos, su actividad en la sede socialista de Ferraz y su presunta implicación en una red que, según el PP, alcanza al entorno más cercano del presidente del Gobierno. Desde el partido sostienen que Salazar forma parte de la trama investigada y consideran necesario que dé explicaciones públicas sobre su papel en el caso.

La borrasca Goretti deja lluvias, nevadas y un descenso térmico en gran parte de España

La borrasca Goretti avanzará este sábado hacia el este, provocando un tiempo inestable en gran parte de la Península y Baleares. La entrada de aire frío y húmedo del noroeste dejará lluvias persistentes en el norte, especialmente en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, donde se activan avisos naranjas por fuerte oleaje, vientos intensos y nevadas que podrían acumular hasta 20 centímetros en un día. La cota de nieve irá aumentando progresivamente hasta situarse entre los 1.200 y 1.600 metros.

En el resto del territorio peninsular y en Baleares predominarán los cielos cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas en zonas como la Meseta Norte, el Sistema Ibérico y el este de Andalucía. También se esperan nieblas matinales en áreas atlánticas y de montaña, más persistentes en el norte.

El paso de Goretti ha tenido consecuencias graves en el Reino Unido, donde un hombre falleció tras caer un árbol sobre la caravana en la que se encontraba en el suroeste de Inglaterra. Además, decenas de miles de viviendas continúan sin suministro eléctrico, sobre todo en el suroeste del país y en la región de Midlands, mientras siguen activas las alertas por nieve y hielo ante la llegada de un nuevo frente frío.

En España, las temperaturas máximas descenderán de forma general, salvo en el noroeste, y las mínimas bajarán en gran parte del interior, con heladas en zonas de montaña y en los Pirineos. El viento soplará con intensidad en Galicia, el Cantábrico, Baleares y el noreste peninsular, donde se mantienen avisos por rachas fuertes.

En Canarias, el tiempo será más estable, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será moderado del nordeste.

Para el domingo se prevé un amanecer frío con heladas en amplias zonas del interior. Con el alejamiento de la borrasca, los vientos perderán intensidad y la situación meteorológica tenderá a estabilizarse en la mayor parte del país.

