El vertiginoso rescate de un joven atascado a 80 metros de altura en una tirolina en Málaga

Un joven de nacionalidad belga ha sido rescatado este sábado después de quedarse atascado a unos 80 metros de altura en la tirolina de la Presa de los Caballeros de Montejaque, en Málaga.

La intervención ha tenido lugar entre las 13:50 y las 14:45, y afortunadamente el joven ha sido rescatado sin problemas y sin ningún tipo de daño. El gran peligro que corría el joven belga era que apenas podía moverse al existir un importante riesgo de precipitarse.

El rescate fue delicado y preciso, tanto que se tuvieron que realizar ciclos de grúa para extraer a la persona sin ninguna incidencia e ilesa, trasladándole después a una zona segura para su evacuación.

Otra mujer también quedó atrapada en Murcia

Por otra parte, este mismo sábado ha sucedido algo similar en Murcia, donde los Bomberos han rescatado a una mujer de 30 años que se había quedado atascada en mitad del recorrido de una tirolina, a más de 50 metros de altura, en la vía ferrata del Ciervo, en Casas Nuevas. Tras ser rescatada rechazó ser ingresada en un hospital al decir que se encontraba bien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.