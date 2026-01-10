Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

INCENDIO

Siete heridos por un incendio en Bilbao al explotar la batería de un patinete eléctrico

Cuatro personas han sido trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas por unidades sanitarias, sin necesidad de ser desplazadas.

Patinete el&eacute;ctrico

Patinete eléctricoEuropa Press

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Un incendio originado, según barajan las primeras investigaciones, por la explosión de la batería de un patinete eléctrico ha obligado a desalojar varios portales de un edificio de viviendas en el barrio bilbaíno de Atxuri.

Cuatro personas han sido trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas por unidades sanitarias, sin necesidad de ser desplazadas.

Fuentes cercanas al Departamento vasco de Seguridad han informado que el incendio se ha registrado en un bloque de viviendas de la calle George Steer, del barrio bilbaíno de Atxuri, sobre de las 14:00 horas. El fuego ya ha sido extinguido por el cuerpo de Bomberos, aunque ha obligado a desalojar el portal en el que se ha originado y los dos siguientes.

Las personas que han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo son una familia formada por la pareja y dos niños, según fuentes municipales. No presentan un pronóstico grave. Además, en el lugar han sido atendidas, también por inhalación de humo, otras tres personas.

Otros sucesos similares

Hace unos meses en Córdoba, en la avenida del Gran Capitán, la batería de un patinete eléctrico también provocaba un incendio que se inició con pequeñas explosiones y humo procedentes del vehículo.

También los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en un incendio en la primera planta de un piso situado en la calle Agra Bragua, a causa de la explosión de un patinete eléctrico.

El incidente obligó a las dos personas que se encontraban en la vivienda a saltar por una ventana a la calle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Muere una mujer y 9 personas resultan heridas en una explosión de gas en Carabanchel

Explosión de gas en Carabanchel

Publicidad

Sociedad

Patinete eléctrico

Siete heridos por un incendio en Bilbao al explotar la batería de un patinete eléctrico

Ambulancia del 061 Andalucía

Muere una niña de 10 años y cuatro personas heridas tras la colisión frontal entre dos coches en Zuheros, Córdoba

Imagen del periodista canario Miguel Moreno.

El periodista canario Miguel Moreno, liberado en Venezuela, ya está en casa

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 10 de enero de 2026

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño
SUCESO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

El Desafío
EL DESAFIO

'El Desafío' arrasa en su estreno y se como corona líder absoluto del prime time del viernes

El programa presentado por Roberto Leal logra el mejor estreno de la temporada en Antena 3, con un 17% de cuota de pantalla y más de cuatro millones de espectadores únicos.

Imagen de archivo de un coche de bomberos
INCENDIO

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Los hechos han tenido lugar a las 9:30 horas de esta mañana, y cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar del incendio solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un hombre herido tras un tiroteo entre dos vehículos en la N-340 a la altura de Vila-seca (Tarragona)

Un muerto y un herido en un tiroteo ocurrido en una casa de Getafe (Madrid)

Detenido un hombre de 27 años por la muerte a tiros de otro varón en una vivienda de Getafe

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Detenidos dos hombres de una violenta banda de atracadores en Águilas, Murcia

Publicidad