Siete heridos por un incendio en Bilbao al explotar la batería de un patinete eléctrico

Un incendio originado, según barajan las primeras investigaciones, por la explosión de la batería de un patinete eléctrico ha obligado a desalojar varios portales de un edificio de viviendas en el barrio bilbaíno de Atxuri.

Cuatro personas han sido trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas por unidades sanitarias, sin necesidad de ser desplazadas.

Fuentes cercanas al Departamento vasco de Seguridad han informado que el incendio se ha registrado en un bloque de viviendas de la calle George Steer, del barrio bilbaíno de Atxuri, sobre de las 14:00 horas. El fuego ya ha sido extinguido por el cuerpo de Bomberos, aunque ha obligado a desalojar el portal en el que se ha originado y los dos siguientes.

Las personas que han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo son una familia formada por la pareja y dos niños, según fuentes municipales. No presentan un pronóstico grave. Además, en el lugar han sido atendidas, también por inhalación de humo, otras tres personas.

Otros sucesos similares

Hace unos meses en Córdoba, en la avenida del Gran Capitán, la batería de un patinete eléctrico también provocaba un incendio que se inició con pequeñas explosiones y humo procedentes del vehículo.

También los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en un incendio en la primera planta de un piso situado en la calle Agra Bragua, a causa de la explosión de un patinete eléctrico.

El incidente obligó a las dos personas que se encontraban en la vivienda a saltar por una ventana a la calle.

