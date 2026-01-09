Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un muerto y nueve heridos, algunos de ellos muy graves, en una explosión de gas en Carabanchel

El inmueble, que estaba en obras, sufrió el colapso parcial de su estructura y mantiene a una persona en paradero desconocido.

Una explosión de gas registrada este jueves en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel ha causado la muerte de una persona y ha dejado al menos a otras nueve heridas, algunas en estado muy grave. El suceso se ha producido en un edificio situado en el número 32 de la calle Azcoitia, un inmueble que, según fuentes municipales, se encontraba en obras en el momento de la deflagración.

La detonación ha provocado importantes daños estructurales, entre ellos el derrumbe del tejado y de varios tabiques interiores, así como el colapso parcial de estancias de la última planta.

Amplio operativo de emergencia

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Madrid, sanitarios del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid. La prioridad de los equipos ha sido atender a las víctimas, asegurar la zona y evaluar la estabilidad del edificio para evitar nuevos riesgos.

Los heridos de mayor gravedad han sido trasladados a distintos hospitales de la capital, donde permanecen ingresados con pronóstico muy grave, según han confirmado fuentes de Emergencias. La persona fallecida perdió la vida en el propio lugar del siniestro, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvarla.

Daños estructurales y rescates

La explosión ha tenido consecuencias directas sobre la estructura del inmueble. De acuerdo con las primeras valoraciones técnicas, el forjado de la cubierta se ha venido abajo sobre la cuarta y última planta, lo que ha complicado las labores de rescate y ha obligado a trabajar con extrema precaución. Durante la intervención, los bomberos han logrado rescatar a cuatro personas que se encontraban en el interior del edificio en el momento de la explosión.

Además, los servicios de emergencia han confirmado que existe al menos una persona desaparecida, lo que mantiene activadas las tareas de búsqueda entre los escombros. Los equipos trabajan de forma coordinada para descartar la presencia de más víctimas atrapadas, mientras se analiza la estabilidad del inmueble y de los edificios colindantes.

Agentes policiales han restringido el acceso a la calle Azcoitia y a vías cercanas, mientras numerosos vecinos se han concentrado en las inmediaciones para conocer el alcance de lo ocurrido. Algunos residentes han sido desalojados de manera preventiva ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

El edificio afectado, que estaba sometido a trabajos de reforma, será objeto de una inspección técnica exhaustiva para determinar las causas exactas de la explosión y evaluar si las obras pudieron influir en el origen del siniestro. Por el momento, no se han ofrecido detalles concluyentes sobre el punto exacto donde se produjo la acumulación de gas.

