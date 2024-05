Detenido un hombre por acoso sexual tras vestirse como una colegiala y sacarse fotos con las menores

Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Nacional de Perú tras hacerse pasar por una niña para acosar a otras menores. El detenido está acusado de merodear cerca de los colegios de Trujillo. Fueron las cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad lo que permitió dar con él y saber qué hacia.

En el momento de la detención, Julio Chávez Valverde iba vestido de uniforme escolar, con una falda y un chaleco perteneciente al colegio cercano al lugar donde fue detenido, además de llevar una mochila. Al notificarse su detención en los medios, varias personas lo acusaron, a través de las redes sociales, de acoso sexual.

A pesar de que algunos testigos aseguraban que Chávez intentaba sacarse fotos con las alumnas de los colegios, la Policía lo liberó tras sus declaraciones, ya que según los agentes no existían denuncias formales en su contra.

"No está enmarcado dentro de ningún tipo de delito. Hay que ser claro con esto. Solo es una persona que estaba vestida con características de un uniforme de colegiala. No hay una conducta punible para atribuirle a esta persona", cuenta José Luis Rebaza, comisario de la ciudad de Trujillo. No obstante, sí que se llevará a cabo una investigación para proteger a los estudiantes.

Chávez asegura que se trataba de un fetiche

Tras su liberación, el detenido aseguró que se disfrazaba con uniformes escolares de diferentes zonas de la ciudad para poder conversar con los estudiantes, además de ser un fetiche que tiene. También confesó que sí se sacaba fotos con los menores.

Mata a un hombre y se come parte de su cara

Un hombre de 31 años ha sido detenido al ser acusado asesinar a otro hombre y comerse partes de su cara, en una parada de autobús próxima a Las Vegas. El trágico suceso tuvo lugar en torno a las 05:00 horas de la mañana del pasado 28 de abril.

El Departamento de Policía de las Vegas afirma que recibió una llamada advirtiendo de que estaba teniendo lugar un altercado físico entre dos hombres. La patrulla llegó al lugar de los hechos y localizó a los dos individuos en Charleston Boulevard. Según explica en un comunicado, uno de los dos hombres no respondía, y su cabeza estaba cubierta de sangre. La víctima fue pronunciada muerta posteriormente tras ser llevada a un hospital, mientras que el atacante fue detenido e identificado como Colin Czech.

'The New York Post' ha logrado acceder a los documentos de la detención, que han arrojado más detalles sobre la sangrienta escena. De acuerdo a estos documentos, la llamada la realizó un testigo, que afirmaba que un hombre estaba sobre otro "comiéndose" su cara.

El informe describe que los agentes se encontraron a Colin Czech arrodillado junto a la víctima con "materia biológica en su cara, manos, pelo, y ropa". Czech afirmaba que la víctima le había atacado, agregando que era un sintecho, y que no había dormido durante cinco porque algo le había "poseído". El presunto asesino también fue trasladado al hospital, y posteriormente ingresado el Centro de Detención del Condado de Clark por asesinato.

