Efemérides de hoy 11 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 11 de enero? 

El 11 de enero de 2017, Volkswagen admite su culpa en el escándalo de los motores trucados y acepta pagar una multa de 4.300 millones de dólares a Estados Unidos. El acuerdo se alcanza con el Departamento de Justicia estadounidense, después de que el grupo automovilístico reconozca haber manipulado el software de millones de vehículos diésel. Este caso, destapado en 2015, revela que los motores estaban programados para falsear y reducir artificialmente las emisiones durante las pruebas oficiales.

La multa incluye sanciones penales y civiles, y se suma a indemnizaciones a clientes y costes de recompra de vehículos afectados. El caso supone uno de los mayores fraudes industriales de la historia del automóvil y provoca un profundo impacto en la imagen de la compañía. A raíz del escándalo, varios directivos son imputados y la industria del motor afronta un endurecimiento de las normativas medioambientales.

Un 11 de enero, pero de 1993, se inaugura en Tarifa, Cádiz, el parque eólico más grande de Europa. La instalación, situada en una de las zonas con mayor regularidad de vientos del continente, aprovecha las condiciones excepcionales del Estrecho de Gibraltar para la producción de electricidad. El parque cuenta con decenas de aerogeneradores y una potencia única hasta entonces en Europa, convirtiéndose en referencia tecnológica y energética.

La inauguración simboliza la apuesta temprana de España por la energía eólica como alternativa a los combustibles fósiles y como respuesta a la dependencia energética exterior. Además de su impacto medioambiental, el proyecto impulsa el desarrollo económico local y sitúa a Andalucía en la vanguardia europea de la producción de energías renovables.

¿Qué pasó el 11 de enero?

1601.- La Corte de Felipe III se traslada de Madrid a Valladolid, conforme a una orden oficial del día anterior.

1907.- Se crea la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

1922.- Leonard Thompson, de 14 años, se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento, en Toronto (Canadá).

1935.- La aviadora estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera persona en volar en solitario a través del Océano Pacífico entre Honolulú y Oakland.

1946.- Enver Hoxa proclama la República Popular de Albania.

2002.- Llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros de Al Qaeda desde Kandahar (Afganistán)

2009.- Mueren más de 260 personas en el naufragio de un transbordador en las Islas Célebes (Indonesia).

2014.- Un incendio destruye gran parte de la histórica localidad tibetana de Dukezong.

2021.- A días de finalizar el mandato de Donald Trump, Cuba regresa a la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

2023.- Cándido Conde-Pumpido es elegido presidente del Tribunal Constitucional.

¿Quién nació el 11 de enero?

1875.- Astrid Cleve, científica sueca.

1912.- Jesús Insausti, 'Uzturre', político español, dirigente histórico del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

1954.- Kailash Satyarthi, activista indio por los derechos de los niños, ganador del Nobel de la Paz en 2014.

1961.- Carlos Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1971.- Mary Jane Blige, cantante y actriz estadounidense.

1992.- Dani Carvajal, futbolista español.

¿Quién murió el 11 de enero?

1966.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1975.- Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo y periodista español.

2001.- Esteban Vicente, pintor español.

2005.- Fabrizio Meoni, motociclista italiano.

2012.- María Fernanda Gañán, periodista, editora y fundadora de la revista Garbo.

2022.- David Sassoli, político italiano, presidente del Parlamento Europeo.

¿Qué se celebra el 11 de enero?

Hoy, 11 de enero, se celebra el Día Internacional del Agradecimiento.

Horóscopo del 11 de enero

Los nacidos el 11 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 11 de enero

Hoy, 11 de enero, se celebran santo Tomás de Cori y san Higinio.