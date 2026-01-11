Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 11 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 11 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 11 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Volkswagen admite su culpa en el Dieselgate

Volkswagen admite su culpa en el Dieselgate

Publicidad

Adrián Zamarra
Publicado:

El 11 de enero de 2017, Volkswagen admite su culpa en el escándalo de los motores trucados y acepta pagar una multa de 4.300 millones de dólares a Estados Unidos. El acuerdo se alcanza con el Departamento de Justicia estadounidense, después de que el grupo automovilístico reconozca haber manipulado el software de millones de vehículos diésel. Este caso, destapado en 2015, revela que los motores estaban programados para falsear y reducir artificialmente las emisiones durante las pruebas oficiales.

La multa incluye sanciones penales y civiles, y se suma a indemnizaciones a clientes y costes de recompra de vehículos afectados. El caso supone uno de los mayores fraudes industriales de la historia del automóvil y provoca un profundo impacto en la imagen de la compañía. A raíz del escándalo, varios directivos son imputados y la industria del motor afronta un endurecimiento de las normativas medioambientales.

Un 11 de enero, pero de 1993, se inaugura en Tarifa, Cádiz, el parque eólico más grande de Europa. La instalación, situada en una de las zonas con mayor regularidad de vientos del continente, aprovecha las condiciones excepcionales del Estrecho de Gibraltar para la producción de electricidad. El parque cuenta con decenas de aerogeneradores y una potencia única hasta entonces en Europa, convirtiéndose en referencia tecnológica y energética.

La inauguración simboliza la apuesta temprana de España por la energía eólica como alternativa a los combustibles fósiles y como respuesta a la dependencia energética exterior. Además de su impacto medioambiental, el proyecto impulsa el desarrollo económico local y sitúa a Andalucía en la vanguardia europea de la producción de energías renovables.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy. 

¿Qué pasó el 11 de enero? 

1601.- La Corte de Felipe III se traslada de Madrid a Valladolid, conforme a una orden oficial del día anterior.

1907.- Se crea la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

1922.- Leonard Thompson, de 14 años, se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento, en Toronto (Canadá).

1935.- La aviadora estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera persona en volar en solitario a través del Océano Pacífico entre Honolulú y Oakland.

1946.- Enver Hoxa proclama la República Popular de Albania.

2002.- Llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros de Al Qaeda desde Kandahar (Afganistán)

2009.- Mueren más de 260 personas en el naufragio de un transbordador en las Islas Célebes (Indonesia).

2014.- Un incendio destruye gran parte de la histórica localidad tibetana de Dukezong.

2021.- A días de finalizar el mandato de Donald Trump, Cuba regresa a la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

2023.- Cándido Conde-Pumpido es elegido presidente del Tribunal Constitucional.

¿Quién nació el 11 de enero?

1875.- Astrid Cleve, científica sueca.

1912.- Jesús Insausti, 'Uzturre', político español, dirigente histórico del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

1954.- Kailash Satyarthi, activista indio por los derechos de los niños, ganador del Nobel de la Paz en 2014.

1961.- Carlos Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1971.- Mary Jane Blige, cantante y actriz estadounidense.

1992.- Dani Carvajal, futbolista español.

¿Quién murió el 11 de enero?

1966.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1975.- Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo y periodista español.

2001.- Esteban Vicente, pintor español.

2005.- Fabrizio Meoni, motociclista italiano.

2012.- María Fernanda Gañán, periodista, editora y fundadora de la revista Garbo.

2022.- David Sassoli, político italiano, presidente del Parlamento Europeo.

¿Qué se celebra el 11 de enero? 

Hoy, 11 de enero, se celebra el Día Internacional del Agradecimiento.

Horóscopo del 11 de enero 

Los nacidos el 11 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio. 

Santoral del 11 de enero 

Hoy, 11 de enero, se celebran santo Tomás de Cori y san Higinio.

Muere una mujer y 9 personas resultan heridas en una explosión de gas en Carabanchel

Explosión de gas en Carabanchel

Publicidad

Sociedad

Detenidos en la provinicia de Madrid varios miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-Two

Detenidos en la provinicia de Madrid varios miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-Two

Volkswagen admite su culpa en el Dieselgate

Efemérides de hoy 11 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 11 de enero? 

Imágenes del rescate de un joven en una tirolina

El vertiginoso rescate de un joven atascado a 80 metros de altura en una tirolina en Málaga

Patinete eléctrico
INCENDIO

Siete heridos por un incendio en Bilbao al explotar la batería de un patinete eléctrico

Ambulancia del 061 Andalucía
CÓRDOBA

Muere una niña de 10 años y cuatro personas heridas tras la colisión frontal entre dos coches en Zuheros, Córdoba

Imagen del periodista canario Miguel Moreno.
Venezuela

El periodista canario Miguel Moreno, liberado en Venezuela, ya está en casa

Tras una escala en Madrid, donde fueron recibidos por las autoridades españolas, Miguel Moreno y los otros cuatro ciudadanos liberados emprendieron el viaje de regreso a sus hogares.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 10 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 10 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

El Desafío

'El Desafío' arrasa en su estreno y se como corona líder absoluto del prime time del viernes

Imagen de archivo de un coche de bomberos

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Publicidad