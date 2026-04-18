Detenido un hombre tras golpear a su pareja en plena calle en Cádiz

La Policía Local de Cádiz ha detenido este viernes a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras, supuestamente, golpear a su pareja en plena vía pública en el casco histórico de la ciudad.

Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos tuvieron lugar a última hora del viernes en las inmediaciones de la Plaza de España. Varios testigos presenciaron la paliza y sus declaraciones coincidieron con la versión ofrecida por la víctima. La intervención policial se produjo tras recibir el aviso de lo ocurrido en la zona, lo que permitió la rápida localización del presunto agresor.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen las diligencias correspondientes, mientras que la mujer recibió asistencia conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, que incluye atención sanitaria, protección y acompañamiento especializado.

Por otra parte, en una actuación independiente en la Plaza de San Juan de Dios, los agentes arrestaron a otro hombre sobre el que pesaba una orden de busca, detención y personación. Durante la intervención, los policías le intervinieron un machete, lo que motivó su inmediata puesta a disposición policial.

102.112 casos activos en VioGén

Según datos del Ministerio del Interior, el sistema de seguimiento policial Sistema VioGén contabilizaba a comienzos de abril un total de 102.112 casos activos.

De ellos, varias decenas están catalogados como de riesgo extremo y más de un millar como de riesgo alto, lo que implica medidas de protección reforzadas. La mayoría de los casos se sitúan, no obstante, en niveles de riesgo bajo o medio. Además, más de 52.000 de las víctimas tienen menores a cargo, un factor que incrementa la vulnerabilidad y la complejidad de la intervención institucional.

El sistema VioGén integra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el seguimiento individualizado de las víctimas y la evaluación del riesgo, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar y de utilizar los recursos disponibles para la protección de las víctimas.

La Policía Local mantiene abiertas las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en Cádiz.

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