Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido un hombre tras golpear a su pareja en plena calle en Cádiz

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, mientras que la mujer recibió asistencia conforme al protocolo previsto para este tipo de casos.

Imagen de la Polic&iacute;a Local de C&aacute;diz

Imagen de la Policía Local de CádizAntena 3 Noticias

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

La Policía Local de Cádiz ha detenido este viernes a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras, supuestamente, golpear a su pareja en plena vía pública en el casco histórico de la ciudad.

Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos tuvieron lugar a última hora del viernes en las inmediaciones de la Plaza de España. Varios testigos presenciaron la paliza y sus declaraciones coincidieron con la versión ofrecida por la víctima. La intervención policial se produjo tras recibir el aviso de lo ocurrido en la zona, lo que permitió la rápida localización del presunto agresor.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen las diligencias correspondientes, mientras que la mujer recibió asistencia conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, que incluye atención sanitaria, protección y acompañamiento especializado.

Por otra parte, en una actuación independiente en la Plaza de San Juan de Dios, los agentes arrestaron a otro hombre sobre el que pesaba una orden de busca, detención y personación. Durante la intervención, los policías le intervinieron un machete, lo que motivó su inmediata puesta a disposición policial.

102.112 casos activos en VioGén

Según datos del Ministerio del Interior, el sistema de seguimiento policial Sistema VioGén contabilizaba a comienzos de abril un total de 102.112 casos activos.

De ellos, varias decenas están catalogados como de riesgo extremo y más de un millar como de riesgo alto, lo que implica medidas de protección reforzadas. La mayoría de los casos se sitúan, no obstante, en niveles de riesgo bajo o medio. Además, más de 52.000 de las víctimas tienen menores a cargo, un factor que incrementa la vulnerabilidad y la complejidad de la intervención institucional.

El sistema VioGén integra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el seguimiento individualizado de las víctimas y la evaluación del riesgo, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar y de utilizar los recursos disponibles para la protección de las víctimas.

La Policía Local mantiene abiertas las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en Cádiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Tres meses de Adamuz: la rotura del carril, irregularidades en las obras y la batalla entre Gobierno y Adif cercan la investigación

Accidente de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen de la Policía Local de Cádiz

Detenido un hombre tras golpear a su pareja en plena calle en Cádiz

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil

Rescatan con vida a un niño de tres años tras caer a un pozo de 15 metros en Turleque, Toledo

Coche Policía Nacional.

Un hombre de 83 años con alzhéimer golpea a su mujer en su domicilio de Córdoba

Cae una banda que robaba en empresas de Cataluña para comprar casas y coches de lujo en el extranjero
CATALUÑA

Cae una banda que robaba en empresas de Cataluña para comprar casas y coches de lujo en el extranjero

Policía de Palma de Mallorca
SUCESOS

Detenido por dejar inconsciente a una mujer con un mataleón para robarle el móvil y las llaves

Gorri, el loro que se escapó una semana de su casa en San Sebastián, regresa con la manicura hecha
LORO

Gorri, el loro que se escapó una semana de su casa en San Sebastián, regresa con la manicura hecha

Los siete días que estuvo desaparecido fue cuidado con mimo por un vecino de Agoncillo, en La Rioja.

Matías Prats y Mónica Carrillo
Matías Prats

El chascarrillo de Matías Prats sobre un loro fugado en San Sebastián: "Se repetía mucho, mucho"

El presentador de informativos de Antena 3 Noticias vuelve a arrancar sonrisas con su característico humor al comentar la insólita historia de Gorri, un loro que apareció en La Rioja tras desaparecer de su casa en San Sebastián.

Prisión provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en Málaga

Decretan prisión provisional para el hijo adoptivo imputado por el presunto asesinato de su madre en Málaga

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Cinco detenidos por la muerte de un hombre en su casa en Balsareny, Barcelona

Publicidad