Polémica en un colegio de Madrid por una obra infantil sobre Palestina

Un colegio público de la Comunidad de Madrid se ve envuelto en una polémica por la representación de una obra teatral sobre el conflicto en Palestina por parte del alumnado.

El centro ubicado en Puente de Vallecas realizó la función el pasado viernes en un espacio cultural del mismo barrio. Allí, alumnos y alumnas de primaria interpretaron papeles sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La representación ha desatado críticas entre algunos grupos de padres allí presentes, que denuncian un contenido demasiado político. Incluso, han planteado abrir un expediente disciplinario, si se ha manipulado a los niños.

Motivos del escándalo

Las quejas giran en torno al carácter, según han considerado, demasiado explícito de la representación del conflicto bélico.

Algunos padres y madres han alertado de la vestimenta de dos alumnos disfrazados de militares, así como de un tercero que llevaba un pasamontañas y un arma de juguete.

A estas críticas, se han sumado las de quienes han tildado de "adoctrinamiento político" la obra que, según el colegio, solo pretendía ser un proyecto de paz.

Un debate persistente en los colegios madrileños

Este no es un caso aislado. Las polémicas en torno a la defensa de la paz en Palestina salpican a distintos centros de la Comunidad de Madrid desde el pasado año. En septiembre de 2025, el Gobierno madrileño prohibió la exhibición de banderas palestinas y las manifestaciones en solidaridad con el pueblo gazatí en sus centros educativos.

A su vez, la decisión hizo que asociaciones de madres y padres salieran a la calle para manifestarse en contra de la decisión del Ejecutivo madrileño. A favor de que los colegios públicos pudieran utilizar la bandera palestina, las protestas se dirigían hacia la defensa del cese de un conflicto que, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y autoridades israelíes, se ha cobrado la vida de más de 73 000 personas.

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