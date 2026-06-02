Madrid facilitará la retirada de las arizónicas en los jardines por su alto riesgo de incendio

Una modificación de la Ley del Arbolado Urbano facilita la sustitución de los setos de arizónicas por otras especies con menor riesgo de combustión. La medida forma parte de la futura Ley que ahora se encuentra en tramitación. Busca reducir el peligro que estas plantas representan en caso de incendio.

Además, La Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid ha puesto en marcha una campaña informativa. Quieren concienciar a la población sobre los riesgos asociados a este tipo de vegetación, especialmente en urbanizaciones.

Las arizónicas, una vegetación altamente inflamable

Las arizónicas son una de las especies mas utilizadas en jardines privados por su rápido crecimiento y valor. Sin embargo, contienen resinas y ramas secas que favorecen a una combustión rápida e intensa, convirtiéndolas en un elemento peligroso durante un incendio.

Mientras se tramita la modificación legislativa, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior trasladará a los ayuntamientos las evaluaciones técnicas sobre el riesgo que presentan estos setos para que puedan tenerse en cuenta a la hora de conceder autorizaciones de poda.

El director de la ASEM112, Pedro Antonio Ruiz, ha presentado la campaña en el parque Majalacabra de Las Rozas de Madrid, donde efectivos del cuerpo de bomberos han realizado una demostración práctica sobre el comportamiento de estas plantas frente al fuego.

Recomendaciones para reducir el riesgo

Los bomberos aconsejan mantener los setos de arizónicas a una distancia mínima de cinco metros de las viviendas y evitar la presencia cercana de elementos combustibles como toldos, sombrillas, mobiliario de jardín o vehículos.

Asimismo, desaconsejan el uso de cerramientos fabricados con materiales plásticos o brezo debido a su elevada inflamabilidad. Por su parte, los Agentes Forestales recomiendan optar por materiales ignífugos o por especies vegetales más resistentes al fuego, como la hiedra, la madreselva, el jazmín estrella, el boj, el espino de fuego o el aligustre.

Según explican los expertos, durante un incendio forestal las ascuas pueden prender con facilidad en este tipo de vegetación, provocando una rápida propagación de las llamas. Esta situación puede dificultar tanto la evacuación de los residentes como las tareas de extinción. La intensidad del fuego aumenta el riesgo de que las llamas alcancen el interior de las viviendas o se propaguen a construcciones cercanas.

Entre las recomendaciones de protección figura la instalación de un zócalo de ladrillo o mampostería de al menos un metro de altura en los cerramientos exteriores, con el fin de crear una barrera frente a incendios de superficie.

También se recuerda la importancia de no realizar barbacoas ni encender fuego cerca de estos setos, especialmente durante jornadas de viento, ya que una simple chispa puede originar un incendio de rápida expansión.

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